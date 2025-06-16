«الأول» بلا تعديلات.. وزيادة عدد المقيمين لفرق تحت 23 عاماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)



حدد التعميم السنوي للقيد والتسجيل الصادر عن اتحاد الكرة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، يوم 10 يوليو المقبل موعداً لانطلاق فترة تسجيل اللاعبين في فئات الفريق الأول، وتحت 23 و21 و19 سنة، والمعروف بـ«الميركاتو الصيفي»، وتستمر حتى مطلع أكتوبر 2025. فيما تنطلق فترة التسجيل الثانية «القيد الشتوي» في 13 يناير 2026، وتستمر حتى 9 فبراير 2026.

وشملت التعديلات في التعميم السنوي، زيادة عدد اللاعبين المقيمين في فئة تحت 23 عاماً، من 6 إلى 8 لاعبين، وتم تقسيم هذه الفئة بواقع، 4 لاعبين من مواليد 2002 وما بعدها، ولاعبين اثنين من مواليد 2005، ومثلهما من مواليد 2005، بشرط إتمامهم 3 مواسم تسجيل في الدولة، على أن يكونوا بين عمر 15 إلى 21 عاماً، كما سمح التعميم بتسجيل حارس مرمى مقيم، بشرط أن يكون من مواليد 2006 وما فوق، على أن يُحتسب ضمن عدد اللاعبين المسجلين في فئة المقيمين.

ويسمح لكل نادٍ في دوري المحترفين بتسجيل 25 لاعباً في الفريق الأول، منهم 15 لاعباً من المواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة، و5 لاعبين من فئة المقيمين، و5 لاعبين من فئة الأجانب، أما في فئة تحت 23 عاماً، فتُسجل قائمة من 30 لاعباً كحد أقصى، موزعة بواقع 22 لاعباً من المواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، و8 لاعبين من فئة المقيمين.

وفي دوري الدرجة الأولى، يسجل 30 لاعباً كحد أقصى في الفريق الأول، منهم 20 لاعباً من المواطنين ومواليد الدولة، و6 لاعبين في فئة المقيمين، و4 لاعبين في فئة الأجانب، كما أبقى التعميم على القيد المفتوح للاعبين المواطنين ومواليد الدولة والمقيمين والأجانب، في الفريق الأول لأندية الدرجتين الثانية والثالثة، بما مجموعه 30 لاعباً في كل فريق.

وتُسجل فرق المراحل السنية (تحت 21 حتى تحت 14 عاماً) 30 لاعباً في كل فئة من دون أجانب، بينما تسجل فئات تحت 13 إلى تحت 10 سنوات 25 لاعباً، وسمح التعميم لكل نادٍ بتسجيل 500 لاعب في مدارس الكرة من مواليد 2017 و2018 و2019.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق، تحديد 16 أغسطس 2025 موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2025-2026، في استمرار لنهج المواسم السابقة، حيث بدأ الموسم الماضي 2024-2025 في 17 أغسطس بمباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم انطلقت الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين يوم 23 من الشهر ذاته، وتكرر بدء الموسم في أغسطس خلال 3 من آخر 5 مواسم، بينما بدأ موسم 2022-2023 في سبتمبر، وموسم 2020-2021 في أكتوبر، بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة «كورونا».