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الرياضة

«المحترفين» و«مبادلة» و«معاً» يكرمون خريجي برنامج «الكوادر الوطنية»

«المحترفين» و«مبادلة» و«معاً» يكرمون خريجي برنامج «الكوادر الوطنية»
17 يونيو 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت رابطة المحترفين بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حفل تخريج المشاركين في برنامج تمكين الكوادر الوطنية، الذي ضم عدداً من لاعبي كرة القدم المعتزلين، ممن هم على وشك الاعتزال.
واستهدف البرنامج تمكين لاعبي كرة القدم الإماراتية لسوق العمل، من خلال تزويدهم بمهارات ومعارف تعكس واقع الخبرة العملية والمهنية.
حضر مراسم التكريم الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، والمهندس عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية معاً.
ويأتي برنامج تمكين الكوادر الوطنية ضمن سلسلة من المبادرات التي تضمنتها اتفاقية الشراكة المجتمعية مع شركة مبادلة للاستثمار، صاحبة الدور المجتمعي الرائد والمواقف الوطنية المشهودة، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لخدمة مجتمع الإمارات في قطاع الرياضة عبر التعاون في مجالات توفير نشاطات كرة القدم لفئات كبار السن وأصحاب الهمم، وتمكين اللاعبين في جوانب إدارة كرة القدم، والإعلام الرياضي، والتحليل الفني الرياضي، والتسويق، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متعلقة بالصحة وكرة القدم للأطفال.
تسعى هذه البرامج إلى تعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية، مما يسهم في نشر السلوك الصحي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

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