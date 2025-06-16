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الرياضة

محمد الشرقي يطلع على مشروع تطوير ونشر «الشطرنج»

محمد الشرقي خلال استقبال تريم مطر تريم ووفد اتحاد الشطرنج (وام)
17 يونيو 2025 01:46

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم الرياضات الذهنية، وفي مقدمتها الشطرنج، وأثرها الإيجابي في تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى ممارسيها، مشيراً إلى ضرورة العمل وفق رؤى وطنية تواكب التطلعات، وتسهم في تأهيل أبطال قادرين على تمثيل الدولة في المحافل والمنافسات الإقليمية والدولية.
 وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم المشاريع الرياضية والثقافية، ومتابعة سموه للمبادرات الهادفة إلى بناء جيل مبدع ومتميز، بما يعزز من تنافسية الدولة وريادتها عالمياً. واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشروع نشر لعبة الشطرنج في مدارس الدولة، ومراحل تنفيذ المشروع، والمخرجات المرجوة منه، إلى جانب مبادرات الاتحاد للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واتفاقيات الشراكة الهادفة إلى إعداد مناهج تعليمية تعنى بتأهيل المعلمين وتدريب الطلاب.
 كما قدم تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، شرحاً حول آلية تأهيل المعلمين، عبر مجموعة من الدورات التعليمية المتخصصة، من بينها «دورة معلم شطرنج»، و«دورة حكم شطرنج»، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتعزيز نشر ثقافة اللعبة في البيئة المدرسية.
 وثمن سموه برامج الاتحاد وجهود فريقه المتواصلة، مؤكداً أهمية المشروع في اكتشاف المواهب وأبطال المستقبل، من خلال نشر لعبة الشطرنج على نطاق أكثر شمولاً، خاصة في المدارس، باعتبارها البيئة المثالية لصقل المهارات وتنمية القدرات الذهنية لدى الناشئة والشباب.
 من جانبه، عبر تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على استقباله، ودعم سموه المتواصل للقطاع الرياضي، مؤكداً التزام الاتحاد بتعزيز الشراكات المؤسسية، وتهيئة بيئة محفزة للتميز في رياضة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي.
 حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالكريم حسن المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشطرنج.

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