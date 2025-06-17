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الرياضة

الكنزاري سعيد بـ«شخصية الترجي» رغم الخسارة!

الكنزاري سعيد بـ«شخصية الترجي» رغم الخسارة!
17 يونيو 2025 09:27

فيلادلفيا (أ ف ب)
أبدى ماهر الكنزاري مدرب الترجي سعادته بأداء لاعبيه في الشوط الثاني على الرغم من الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي 0-2 على ملعب «لينكولن فايننشال فيلد»، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، معتبراً أن «النتيجة لم تكن مفاجئة».
وخسر الترجي أولى مبارياته بهدفي الأوروجوياني خيورخيان دي أراسكاييتا (17) ولويس أراوخو (70)، قبل أن يلعب مع لوس أنجلوس الجمعة على ملعب «جيوديس بارك»، ثم يلتقي تشلسي في 24 يونيو على ملعب «لينكولن فايننشال فيلد» في الجولتين المقبلين.
وقال الكنزاري (52 عاماً) في مؤتمر صحفي: «أعتقد أنها كانت مباراة فيها منافسة كبيرة، لعبنا أمام فريق كبير ويضم لاعبين معروفين على المستوى العالمي، الشوط الأول كان صعباً، وفي الشوط الثاني قدمنا أداءاً جيداً جداً، بعدما آمن اللاعبون بأنفسهم أكثر».
وأضاف: «لا ألوم اللاعبين على الخسارة لكنني سعيد بالروحية والشخصية التي قدموها لأنه من غير السهل أن تلعب أمام فريق مثل هذا».
واعتبر الكنزاري الذي قاد الترجي إلى لقبي الدوري المحلي والكأس أن النتيجة لم تكن مفاجئة، حيث يمتلك فلامنجو خمسة أو ستة لاعبين في المنتخب البرازيلي.
وأشار المدرب إلى تفاجئه بمشاركة لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو أساسياً في المباراة في ظل أخبار عن عدم جاهزيته البدنية، قائلاً: «جورجينيو لاعب كبير، ولم أتوقع أن يشارك في المباراة بشكل أساسي، نعلم كيف يلعب في إنجلترا مع تشيلسي وأرسنال، أو إيطاليا مع نابولي والمنتخب، بطبيعة الحال واجهنا صعوبة في وجوده».
وصنع جورجينيو الهدف الثاني الذي سجله أراوخو بتسديدة مقوّسة جميلة.
وعن الدعم الجماهيري الكبير لجماهير الترجي في الملعب، قال: «تعوّدنا على أن تتنقل جماهيرنا حول العالم لمساندتنا، هم يعلمون أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم ويعلمون من هو الفريق الذي واجهناه».
 

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