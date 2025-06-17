الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

13 ميدالية إماراتية في انطلاق «آسيوية» بناء الأجسام

13 ميدالية إماراتية في انطلاق «آسيوية» بناء الأجسام
17 يونيو 2025 09:35

عجمان (الاتحاد)
أحرز لاعبو منتخبنا 13 ميدالية في أول يومين من انطلاق منافسات بطولة آسيا لبناء الأجسام، والمقامة برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واستضافة دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
وتعتبر هذه الحصيلة إنجازاً مميزاً يضيفه اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى سجل حصاده القاري والدولي المتميز.
وتوزعت الميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية لكل من طارق موسى، ومحمد أحمد، وعبدالله مبارك، وعلي ضاوي، و6 فضيات لكل من عبدالله فيصل البستكي، واحمد محمد علي، وأحمد طارق، وراشد المهيري، وعلي هلال، وعبدالله الفلاسي، و3 برونزيات لكل من عبدالله المهيري، وابراهيم حمزة وإسماعيل احمد يحيى.
ويتطلع منتخبنا إلى رفع حصيلته في الجولة الختامية للبطولة، التي تقام وسط أجواء جماهيرية في عجمان، وتحظى بمشاركة قارية واسعة.
وأكد زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن البطولة تميزت بالمستوى الفني القوي، وتمكن لاعبونا من الظهور على قدر مستوى الحدث وتقديم أفضل أداء واحتلال مراكز متقدمة خصوصا بمشاركة لاعبين ابطال أقوياء من الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان وسلطنة عمان.
وقدم الزعابي شكره لمجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على الدعم اللامحدود الذي مهد لتحقيق النجاح بعدد ونوعية الميداليات.

أخبار ذات صلة
عمّار بن حميد وسفير أستراليا يبحثان تعزيز التعاون
«الطوارئ والأزمات» تعقد ورشة حول إدارة مخاطر وتهديدات حوادث المواد الخطرة
عجمان
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©