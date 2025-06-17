13 ميدالية إماراتية في انطلاق «آسيوية» بناء الأجسام

عجمان (الاتحاد)

أحرز لاعبو منتخبنا 13 ميدالية في أول يومين من انطلاق منافسات بطولة آسيا لبناء الأجسام، والمقامة برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واستضافة دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتعتبر هذه الحصيلة إنجازاً مميزاً يضيفه اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى سجل حصاده القاري والدولي المتميز.

وتوزعت الميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية لكل من طارق موسى، ومحمد أحمد، وعبدالله مبارك، وعلي ضاوي، و6 فضيات لكل من عبدالله فيصل البستكي، واحمد محمد علي، وأحمد طارق، وراشد المهيري، وعلي هلال، وعبدالله الفلاسي، و3 برونزيات لكل من عبدالله المهيري، وابراهيم حمزة وإسماعيل احمد يحيى.

ويتطلع منتخبنا إلى رفع حصيلته في الجولة الختامية للبطولة، التي تقام وسط أجواء جماهيرية في عجمان، وتحظى بمشاركة قارية واسعة.

وأكد زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن البطولة تميزت بالمستوى الفني القوي، وتمكن لاعبونا من الظهور على قدر مستوى الحدث وتقديم أفضل أداء واحتلال مراكز متقدمة خصوصا بمشاركة لاعبين ابطال أقوياء من الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان وسلطنة عمان.

وقدم الزعابي شكره لمجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على الدعم اللامحدود الذي مهد لتحقيق النجاح بعدد ونوعية الميداليات.