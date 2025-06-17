كأس العالم للأندية «تحت رحمة الطقس»!

معتز الشامي (واشنطن)

لا يزال صيف الولايات المتحدة قاسياً على الفرق المتنافسة في كأس العالم للأندية 2025، ويعاني اللاعبون والمدربون من ظروف جوية قاسية، خلال التدريبات والمباريات، ما أدى إلى شكاوى واسعة النطاق من المعنيين، وكانت مباراة باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد، التي أُقيمت الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي تحت شمسٍ حارقة، من أصعب المباريات حتى الآن.

ووصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت)، مع ارتفاعٍ أكبر في مؤشر الحرارة بسبب نسبة الرطوبة البالغة 60%، ووتأثر لاعبو الفريقين سلباً، وقال ماركوس يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد المباراة: «نحاول التأقلم مع حرارة اللعب في هذا الوقت، لم يعتد أي فريق أوروبي على المنافسة في مثل هذه درجات الحرارة المرتفعة»، وباتت أغلب مباريات دور مجموعات البطولة في أغلب المدن تحت رحمة الطقس بنسبة كبيرة.

ولتلبية احتياجات جمهور التلفزيون الأوروبي، يتضمن جدول البطولة مباريات في أوقات غير معتادة للفرق المشاركة، غالباً في مدن شديدة الحرارة مثل لوس أنجلوس، سيواجه أتلتيكو مدريد بوتافوجو مرة أخرى الساعة 12:00 ظهراً، في ظروف مشابهة لمباراته الافتتاحية.

الوضع في ميامي ليس مختلفاً، أندية مثل ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وبوكا جونيورز، ومانشستر سيتي، وإنتر ميامي، جميعها تتخذ من هناك مقراً لها للمشاركة في البطولة، وخلال المباراة الافتتاحية بين ليو ميسي وإنتر ميامي والأهلي، كان الطقس عاملاً رئيساً.

وعلى الرغم من انطلاق المباراة في الساعة 8:00 مساء، إلا أن درجة الحرارة كانت لا تزال 28 درجة مئوية (82 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة 76%، ما جعل الجو أكثر حرارة.. تأثر العديد من اللاعبين بشكل واضح بالظروف الجوية، وواجه بوكا جونيورز فريق بنفيكا أمس الاثنين في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب هارد روك، حيث من المتوقع أن تشهد أجواء مماثلة، أو حتى أكثر صعوبة.

من أكثر أوقات انطلاق المباريات إثارةً للقلق هو الساعة الثالثة عصراً، وهو الموعد المقرر لانطلاق مباراة ريال مدريد الأولى في ميامي ضد الهلال، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى حوالي 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) خلال ذلك الوقت، ما يُمثل تحدياً كبيراً للاعبين.

ويتزايد قلق اللاعبين بشأن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على أدائهم، ومع ثبات جدول المباريات، لا يملك المنظمون سوى القليل من العمل، في الوقت الحالي، يأمل الجميع أن تتحسن الظروف مع تقدم البطولة لضمان تقديم مباريات عالية المستوى.