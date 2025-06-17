«كواليس» مونديال الأندية.. «فيفا» يصدم برشلونة!

معتز الشامي (واشنطن)

تشارك في كأس العالم للأندية 2025 فرقٌ مثل ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، لكن هناك غيابات مهمة، مثل ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي، الغائب عن البطولة، وكذلك توتنهام، بطل الدوري الأوروبي.

ومع وجود مبالغ طائلة متاحة للتنافس في البطولة، فإن الغياب عن البطولة له آثار مالية ضخمة على الفرق، لدرجة أن برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني - والذي لم يتأهل هو الآخر - تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للسماح له بالمشاركة، لكن طلبه قوبل بالرفض، بحسب صحيفة «ماركا»، وبعد استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية بسبب قواعد «فيفا» المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، طلب برشلونة من الاتحاد السماح له بالمشاركة، ورغم فوزه بكأس ملك إسبانيا، وتفوقه على أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، الناديين الإسبانيين المتأهلين لكأس العالم للأندية، لم يتأهل برشلونة للبطولة. ويرجع ذلك، إلى أن كأس العالم للأندية تتضمن قاعدةً تضمن تأهل فريقين فقط من نفس البلد.

وبعد إقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية بين 2021 و2023، تراجع الفريق الكتالوني خلف أتلتيكو في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ولعب برشلونة كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة، حيث خسر الأولى أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006، بينما فاز بـ 3 نسخ أعوام؛ 2009، 2011 و2015.

ويدار كل من ليون وباتشوكا، في الدوري المكسيكي الممتاز، من قِبل مجموعة باتشوكا، وتنص القواعد على أنه لا يُسمح بامتلاك فريقين في البطولة بالوقت نفسه، ونتيجةً لذلك، طُرد ليون من البطولة، وقرر برشلونة تجربة حظه في اللحظة الأخيرة ودخول البطولة في غيابه، حيث طلب المشاركة من الاتحاد الدولي، لكن «فيفا» رفض مشاركة العملاق الكتالوني بشدة، وتأهل في النهاية فريق لوس أنجلوس إف الأميركي، بعد فوزه في مباراة فاصلة ضد كلوب أميركا المكسيكي.