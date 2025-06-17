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الرياضة

ظفار يختتم مشاركة «جودو الإمارات» في بطولة العالم

ظفار يختتم مشاركة «جودو الإمارات» في بطولة العالم
17 يونيو 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة العالم لعام 2025، والمقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 93 دولة، وتبلغ جوائزها النقدية مليون يورو، وذلك بخوض بمباراة واحدة غداً الأربعاء، للاعبنا ظفار كوسوف ضمن مباريات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، بعد أن حصد المنتخب الميدالية البرونزية التي حصل عليها اللاعب محمد يزبيك، ومنحتنا المركز الأول عربياً، قبل التطلع لجولة اليوم في ختام مشاركتنا للتقدم لمركز أفضل في الترتيب العام، بعد أن حصلنا خلال تلك البطولة.
وتشهد جولة الغد مباراة لاعبنا ظفار كوسوف ضمن مباريات الوزن الثقيل، والذي ينتظر الفائز من مباراة بطل البرتغالي فونسيكا جورخي حامل ميدالية بطولة العالم في أبوظبي 2024، ولاعب الاتحاد الدولي للجودو «روسيا» مونخو خوسلين في دور الـ 32 لهذا الوزن، الذي يضم لاعبين من البحرين، مصر، تونس ولبنان.
وكانت جولة أمس الأول للوزن الخفيف المتوسط قد شهدت تعثر لاعبنا عمر جاد في دور الـ 16 لوزن تحت 81 كجم، بعد أن تخطى بطل أميركا، سيو يوهان الفائز بلقب بطولة سراييفو الدولية المفتوحة، وفوزه على لاعب الاتحاد الدولي عربي صبغة الله، إلا أنه خسر من بطل أوروبا وبلجيكا، كاسي ماتياس.
وفي المباراة الثانية، عبس الحظ بالفعل أمام لاعبنا طلال شفيلي نتيجة الإرهاق وتعدد الإصابات بسبب ضغط برنامج المباريات في منافسات تحت 81 كجم، بعد تخطي بطل النمسا الشاب فاشينج بيرند، الفائز ببرونزية بطولة أبوظبي، بعد مباراة قوية تم حسمها بالاسكور الذهبي، ثم الفوز على بطل منغوليا يونشيميج شينبايار، وعلى لاعب البرتغال الشاب فرناندو جواو، ما كفل له صدارة المجموعة والتأهل لربع النهائي، ليحقق الفوز على بطل جمهورية الدومينيكان ديل أورب، إلا أنه خسر التأهل للمربع الذهبي والبرونزية أمام بطل أذربيجان وبطل العالم لهذا الوزن اللاعب تْسْكَاييف زيليم الذي فاز ببرونزية هذا الوزن.

منتخب الجودو
بطولة العالم للجودو
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