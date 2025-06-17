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الرياضة

حمدان بن مبارك: العين «أهل» المباريات الكبيرة

حمدان بن مبارك: العين «أهل» المباريات الكبيرة
17 يونيو 2025 11:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن فريق نادي العين أهل للمباريات الكبيرة، وأن طموحاته ليس لها حدود، ودعا لاعبي «الزعيم» إلى التطلع إلى الأمام وهم يخوضون غمار مباريات كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أن العين كان منذ ولادته يحمل جينات الأبطال والمبدعين.
وقال معالي رئيس الاتحاد: «إن قلعة الزعيم مليئة بالدروع والكؤوس المحلية والآسيوية على مستوى الفريق الأول، وفرق الفئات العمرية، والعين كان وما يزال يرفد الكرة الإماراتية بلاعبين موهوبين ومؤهلين، ولهم دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطنية».
وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى أن الزعيم العيناوي سبق أن واجه فرقاً قوية في كأس العالم للأندية، وقدم أداءً رائعاً، وحقق نتائج مذهلة أسعدت عشاقه ومحبيه في الداخل والخارج.
وتمنى معالي رئيس الاتحاد التوفيق لممثل الكرة الإماراتية في هذا المحفل الكروي الدولي، الذي يواجه فيه في مرحلة المجموعات فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي، وطالب اللاعبين باستحضار روح الزعيم العاشقة للتحديات.

العين
حمدان بن مبارك آل نهيان
اتحاد الكرة
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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