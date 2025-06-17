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الرياضة

مونديال الأندية.. فرصة مبابي في سباق الكرة الذهبية

مونديال الأندية.. فرصة مبابي في سباق الكرة الذهبية
17 يونيو 2025 12:16

فيلادلفيا (أ ف ب)

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أخفق كيليان مبابي في حصد لقب كبير هذا الموسم رغم إحصائياته الفردية المميزة مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني، لكن قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم يأمل في تصحيح هذا الوضع والعودة إلى سباق الكرة الذهبية، من خلال كأس العالم للأندية، حيث يعلق عليه ناديه طموحات كبيرة.
بتسجيله 43 هدفاً في كل المسابقات وحصوله على الحذاء الذهبي الأول لأفضل هداف في أوروبا، حقق مبابي أهدافه الفردية في موسمه الأول في مدريد.
ولكن على المستوى الجماعي، لا يزال السجل أقل روعة، فبعد أن تفوق عليه برشلونة في مسابقات الدوري وكأس الملك والكأس السوبر المحلية، وفقد لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، خرج ريال مدريد خالي الوفاض من المسابقات الأربع الكبرى هذا الموسم، ولن يعوضه فوزه بالكأس السوبر الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتال.
هذا يكفي لحجب إنجازات مبابي الذي حصد جائزة «بيتشيتشي» لأفضل هداف في الدوري الإسباني، لكنه فشل في لعب دور المنقذ المتوقع في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولحسن الحظ بالنسبة لريال مدريد ومهاجمه الفرنسي، فإن النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي تعرضت لانتقادات شديدة، توفر فرصة للحاق بالركب.
ويحلم نادي فلورنتينو بيريز، الذي يتمتع بتاريخ مرموق وسجل لا مثيل له (15 لقباً في دوري أبطال أوروبا و36 لقباً في الدوري الإسباني)، بأن يصبح أول متوج بهذه المسابقة الجديدة، ويرى مبابي في ذلك وسيلة لإثارة الإعجاب على الساحة الدولية.
لأن مبابي، البالغ من العمر 26 عاماً، على ما يبدو لم يتخل عن حظوظه فيما يتعلق بالكرة الذهبية، على الرغم من تقدم مواطنه عثمان ديمبلي، المهندس الرئيس لفوز باريس سان جيرمان بلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، التوقعات، إلى جانب الموهبة الفذة لنادي برشلونة الاسباني لامين يامال (17 عاماً).
أعلن دعمه لديمبلي، زميله الحالي في المنتخب الفرنسي والسابق في باريس سان جيرمان، السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فرنسا وألمانيا لتحديد صاحب المركز الثالث في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، لم يتردد مبابي في إضافة جملة قصيرة، لكنها ذات مغزى: «حفل الكرة الذهبية سيكون في 22 سبتمبر. سيحدث الكثير بين الآن وحتى ذلك الحين».
ولذلك يسعى مبابي إلى خلط الأوراق وزرع الشكوك لدى المصوتين على الجائزة الفردية الأسمى، وسيتطلب هذا حتماً تقديم أداء قوي في كأس العالم للأندية، حيث ينتظره دور أول سهل جداً في المجموعة الثامنة ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.
استغل النجم الخارق آخر نافذة دولية للموسم لتعزيز معنوياته في المنتخب الفرنسي بعد أشهر من الاضطرابات وفشله في كأس أوروبا 2024.

كيليان مبابي
جائزة الكرة الذهبية
ريال مدريد
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
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