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الرياضة

عودة «كأس الاتحاد» في موسم 2025-2026 بعد «عقد من الغياب»

عودة «كأس الاتحاد» في موسم 2025-2026 بعد «عقد من الغياب»
17 يونيو 2025 13:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشهد الموسم الجديد لأندية دوري الدرجة الأولى 2025-2026 عودة بطولة «كأس الاتحاد» لكرة القدم، للمرة الأولى بعد غياب دام عشرة أعوام منذ النسخة الأخيرة في موسم 2015-2016، لتكون ثالث البطولات الرسمية المخصّصة لأندية الهواة، إلى جانب التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو، رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى.
وأقر اتحاد كرة القدم، حسب التعميم السنوي للموسم الجديد، إعادة إطلاق البطولة التاريخية، في إطار خطط تطوير المسابقات وتعزيز التنافسية، إلى جانب استمرارية بطولات الاتحاد الأخرى، وتشمل كأس رئيس الدولة، دوري الأولى، الثانية، الثالثة، والفئات السنية تحت 21 عاماً حتى 10 سنوات، إضافة إلى مهرجانات البراعم.
وتأتي عودة «كأس الاتحاد» كفرصة إضافية لأندية دوري الأولى للتنافس على لقب جديد، إلى جانب درع الدوري وبطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، دون أن يؤثر ذلك على استمرار نظام التصفيات التمهيدية في كأس رئيس الدولة، والتي تمنح بطاقتي عبور إلى دور الـ16 الذي يضم أندية دوري المحترفين الـ14.
ويُنتظر أن يشهد دوري الأولى في الموسم الجديد مشاركة 15 فريقاً، تضم دبا الحصن والعروبة الهابطين من المحترفين، وإيليت فالكونز وسيتي الصاعدين من دوري الدرجة الثانية، بجانب الفرق المستمرة: العربي، يونايتد، حتا، الفجيرة، الذيد، الإمارات، الجزيرة الحمراء، جلف يونايتد، الحمرية، مصفوت، ومجد، في حين هبط جلف إف سي وفليتوود يونايتد إلى دوري الثانية.
وعانت بطولة «كأس الاتحاد» من غياب الاستقرار في نسخها السابقة، إذ تغيّر نظامها مرات عدة، وكانت بدايتها بمشاركة أندية الصف الأول، قبل أن تتحول في حقبة الاحتراف (منذ موسم 2008-2009) إلى بطولة مخصصة لأندية الأولى، حيث أقيمت خمس نسخ، أحرز ألقابها، دبي (2009-2010 و2014-2015)، عجمان (2010-2011 و2015-2016)، والظفرة (2011-2012).

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