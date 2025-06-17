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الرياضة

هدية خاصة من رونالدو إلى ترامب «من أجل السلام»

هدية خاصة من رونالدو إلى ترامب «من أجل السلام»
17 يونيو 2025 12:46

تورونتو(أ ف ب)

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رونالدو يجدد للنصر السعودي

أهدى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قميصه الخاص وعليه رسالة خاصة، خلال استقبال الأخير لأنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي الاثنين على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.ودوّن رونالدو، لاعب النصر السعودي، على قميص منتخب البرتغال رسالة قال فيها "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد". وفي مقطع فيديو نشرته مارجو مارتن المساعدة الخاصة ومستشارة التواصل لترامب، يظهر الرئيس الأميركي وهو يتلقى الهدية من البرتغالي كوستا، حيث توجه الأخير لترامب قائلاً: إن هناك رسالة خاصة لك على القميص. وبعد أن قرأها له، أجاب ترامب مبتسماً وهو يرفع القميص "حسنا، أحببت ذلك، اللعب من أجل السلام. إنه أمر عظيم". تأتي هذه الرسالة الخاصة من أفضل لاعب في العالم خمس مرات في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالمياً وإقليمياً. وقرر الرئيس الأميركي مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الإثنين، قبل يوم مما كان مقرراً، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض. بدوره، كان رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا في الثامن من هذا الشهر، بعد أن سجل نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.

رونالدو
ترامب
دوري الأمم الأوروبية
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
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