الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برادة: اليونايتد قادر على التتويج بلقبي «الرجال والسيدات» عام 2028!

برادة: اليونايتد قادر على التتويج بلقبي «الرجال والسيدات» عام 2028!
17 يونيو 2025 13:20

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
رئيس توتنهام يبرر قرار إقالة بوستيكوجلو: «نريد الفوز بالدوري»!

أعرب عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن استمرار ثقته في قدرة النادي على الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيسه في عام 2028 من خلال الفوز بلقبي الدوري للرجال والسيدات.
وأبلغ برادة، الذي أبلغ الموظفين للمرة الأولى عن رؤيته المعروفة باسم «مشروع 150» في سبتمبر من العام الماضي، يدرك أن تحقيق هذا الهدف يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل معاناة فريق الرجال، تحت قيادة روبين أموريم، من أسوأ موسم له في الدوري الممتاز منذ الهبوط في موسم 1973-1974، في الوقت الذي يواصل فيه تشيلسي هيمنته على دوري السيدات.
ومع ذلك، يعتقد برادة أن الاحتفال بمحطة تاريخية مهمة في مسيرة النادي، منذ تأسيسه باسم نيوتن هيث عام 1878، من خلال تحقيق لقبي الدوري للرجال والسيدات معاً، هو أمر واقعي وقابل للتحقيق. وفي مقابلة مع مجلة الجماهير «يونايتد وي ستاند»، التي من المقرر نشرها في عدد الغد الأربعاء، قال برادة: «الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف».
وأضاف: «هل يمكن للفريق التتويج بلقب الدوري الممتاز بحلول 2028؟ بالطبع».
وأردف: «أنهينا الموسم المنقضي في المركز الخامس عشر، وتبدو هذه مهمة مستحيلة، ولكن لم لا نهدف لهذا؟ لماذا لا نبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق هذا».
وأنهى مانشستر يونايتد دوري السيدات في المركز الثالث، بفارق 16 نقطة خلف تشيلسي، المتوج باللقب، والذي فاز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما أنهى فريق الرجال الدوري بفارق ثلاثة مراكز أمام المراكز التي تهبط بأصحابها، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام. ومع ذلك، يبقى برادة ملتزماً بالجدول الزمني الذي حدده.
وقال:«أثق تماماً في قدرتنا على تحقيق هذا، لدينا اثنتان أو ثلاث فترات انتقالات صيفية لبناء الفريق للبدء في الدخول في المنافسة على لقب الدوري الممتاز».

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©