برادة: اليونايتد قادر على التتويج بلقبي «الرجال والسيدات» عام 2028!

لندن (د ب أ)

أعرب عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن استمرار ثقته في قدرة النادي على الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيسه في عام 2028 من خلال الفوز بلقبي الدوري للرجال والسيدات.

وأبلغ برادة، الذي أبلغ الموظفين للمرة الأولى عن رؤيته المعروفة باسم «مشروع 150» في سبتمبر من العام الماضي، يدرك أن تحقيق هذا الهدف يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل معاناة فريق الرجال، تحت قيادة روبين أموريم، من أسوأ موسم له في الدوري الممتاز منذ الهبوط في موسم 1973-1974، في الوقت الذي يواصل فيه تشيلسي هيمنته على دوري السيدات.

ومع ذلك، يعتقد برادة أن الاحتفال بمحطة تاريخية مهمة في مسيرة النادي، منذ تأسيسه باسم نيوتن هيث عام 1878، من خلال تحقيق لقبي الدوري للرجال والسيدات معاً، هو أمر واقعي وقابل للتحقيق. وفي مقابلة مع مجلة الجماهير «يونايتد وي ستاند»، التي من المقرر نشرها في عدد الغد الأربعاء، قال برادة: «الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف».

وأضاف: «هل يمكن للفريق التتويج بلقب الدوري الممتاز بحلول 2028؟ بالطبع».

وأردف: «أنهينا الموسم المنقضي في المركز الخامس عشر، وتبدو هذه مهمة مستحيلة، ولكن لم لا نهدف لهذا؟ لماذا لا نبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق هذا».

وأنهى مانشستر يونايتد دوري السيدات في المركز الثالث، بفارق 16 نقطة خلف تشيلسي، المتوج باللقب، والذي فاز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما أنهى فريق الرجال الدوري بفارق ثلاثة مراكز أمام المراكز التي تهبط بأصحابها، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام. ومع ذلك، يبقى برادة ملتزماً بالجدول الزمني الذي حدده.

وقال:«أثق تماماً في قدرتنا على تحقيق هذا، لدينا اثنتان أو ثلاث فترات انتقالات صيفية لبناء الفريق للبدء في الدخول في المنافسة على لقب الدوري الممتاز».