سابالينكا تعتذر عن تصريحاتها بعد نهائي «رولان جاروس»

برلين (أ ف ب)

اعتذرت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، عما صرّحت به خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب خسارتها نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية أمام الأميركية كوكو جوف الثانية، في حديث لقناة «يوروسبورت».

بعد خسارتها في ثلاث مجموعات أمام جوف 7-6 (7-5) و2-6 و4-6 في نهائي ثانية البطولات الأربع الكبرى في السابع من الشهر الحالي، انتقدت سابالينكا بشدة مستوى اللعب، معتبرة أنه لو قُدّر للبولندية إيغا شفيونتيك التغلب عليها في الدور نصف النهائي، فإن المتوجة أربع مرات في باريس كانت ستفوز في النهائي ضد الأميركية.

ردّت جوف في مؤتمرها الصحفي بعد لحظات، قائلة: «لست موافقة»، مذكرة الجميع أنها تغلبت على شفيونتيك في الدور نصف النهائي في دورة مدريد للألف نقطة في وقت سابق من موسم الملاعب الترابية.

وأضافت: «بالنظر إلى أداء أرينا في الأسابيع الأخيرة، كانت المرشحة الأوفر حظاً ومن منظور إحصائي بحت، ولأنها المصنفة الأولى عالمياً، أعتقد أنها المنافسة الأصعب لمواجهتها».

وتابعت ابنة الـ 21 عاماً: «إيجا هي حاملة اللقب، لذا مهما كانت هوية منافستي، كانت ستكون مباراة صعبة».

أصرّت سابالينكا بعد مباراة نهائية عاصفة، في إشارة إلى جوف: «أعتقد أنها فازت بالمباراة، ليس لأنها لعبت بشكل رائع، ولكن لأني ارتكبت العديد من الأخطاء».

قالت سابالينكا، عشية مشاركتها في دورة برلين (500 نقطة)، لقناة «يوروسبورت»: «كان تصرفاً غير احترافي مني، أطلقت العنان لمشاعري، أندم بشدة على ما قلته في تلك اللحظة، جميعنا نرتكب أخطاء».

وأضافت اللاعبة التي تبلغ 27 عاماً، وما زالت تبحث عن فوزها الأول في باريس: «كتبتُ إلى كوكو بعد ذلك، ليس فوراً، بل بإيجاز، أردت الاعتذار والتأكد من أنها تعلم أنها تستحق الفوز بالبطولة، وأني أحترمها».

واختتمت سابالينكا المتوجة بثلاثة ألقاب في جراند سلام (أستراليا 2023 و2024، وفلاشينج ميدوز الأميركية 2024): «لم أرغب أبداً مهاجمتها، كنت عاطفية للغاية وغير ذكية خلال ذلك المؤتمر الصحفي».

تستهل سابالينكا، غداً الأربعاء، موسمها على الملاعب العشبية في برلين في الدور ثمن النهائي أمام المتأهلة من التصفيات السويسرية ريبيكا ماساروفا التي هزمت الأميركية صوفيا كينن في الدور الأول.