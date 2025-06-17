النصر وبرشلونة على منصة التتويج في بطولة «الأكاديميات»

دبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم،» التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وشارك فيها أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة مثلوا 508 فرق من مختلف الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة.

أقيم حفل ختام البطولة في نادي ضباط شرطة دبي، حيث تم الاحتفال بالفرق الفائزة في مختلف الفئات العمرية، وتابع منافسات اليوم الختامي أكثر من 10 آلاف متفرج.

وحقق نادي النصر المركز الأول لفئتي تحت 8 وكأس 10 سنوات، وفازت فرق أكاديمية برشلونة بألقاب الفئة الذهبية تحت 10، و13، و15، و16 سنة وتحت 19 سنة، كما فازت بكأس تحت 11 سنة، وتحت 15 وتحت 17 سنة، وفاز فريق إمباير بلقب تحت 12 و14 و16 للفتيات، وفئة تحت 14 سنة للبنين، وفاز فريق أيه إف سي بلقب تحت 7 سنوات الذهبية، وفاز فريق دي إف سي بلقب تحت 9 سنوات الذهبية، وفاز فريق أرابيان سترايكرز بلقب تحت 11 سنة الذهبية، وفريق لاليجا لفئة تحت 12 سة الذهبية، وأول ستارز تحت 14 سنة الذهبية، والنجمة الزرقاء تحت 16 سنة الذهبية، وفازت فرق أكاديمية ريدز بلقبي تحت 21 و 23 سنة.

وأكدت البطولة مكانتها كأحد أهم الفعاليات الكروية المخصصة لاستقطاب واكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، حيث تسعى إلى تعزيز قاعدة اللاعبين الموهوبين لدعم الأندية والمنتخبات في المستقبل، كما تشهد هذه البطولة نمواً متزايداً في كل نسخة، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام بنسبة 120% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير كرة القدم على مستوى الأكاديميات.

وتم التعاون مع شركات عالمية متخصصة في اكتشاف ورصد المواهب، حيث قامت تالنت سبورت بتصوير المباريات وتحليل أداء اللاعبين، بينما أشرفت شركة أثلتيك بي سي إن على تطوير اللاعبين من خلال مختبر المواهب المزود بأحدث التقنيات العالمية.

كما حضر كشافو المواهب جميع المباريات، لاختيار أبرز اللاعبين، وضمهم إلى نادي الموهوبين، ما يعزز من فرصهم في الاحتراف مستقبلاً.