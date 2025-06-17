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الرياضة

«أبوظبي للشطرنج»: دعم القيادة الرشيدة يعزز استدامة التنافسية العالمية

«أبوظبي للشطرنج»: دعم القيادة الرشيدة يعزز استدامة التنافسية العالمية
17 يونيو 2025 15:00

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لروضة عيسى السركال، لاعبة المنتخب الوطني والنادي، يعزز الطموحات الوطنية، والخطط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معدلات التنافسية في البطولات الخارجية، لرفع علم الدولة في منصات التتويج.
وتوجه حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع المنتسبين للنادي، بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه ورعايته للرياضة والرياضيين، وتوفير متطلبات التميز والريادة والمنافسة، لتعزيز استدامة التطور والتميز للرياضة الإماراتية في كافة البطولات والفعاليات.
وأوضح الخوري أن إنجازات اللاعبة روضة عيسى السركال، في لعبة الشطرنج، بحصولها على لقب أستاذة دولية كبيرة، بوصفها أول إماراتية تنال هذا اللقب الدولي، وتأهلها إلى نهائيات بطولة كأس العالم للشطرنج 2025، يعد تتويجاً لرؤية مجلس أبوظبي الرياضي، وخطط النادي وبرامجه النوعية، وحرصه على تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، من خلال المشاركة في البطولات المحلية والعالمية، وتنظيم المعسكرات، والتعاقد مع الكفاءات التدريبية العالمية، لتأهيل جميع منسوبيه، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الذهنية والتنافسية.
وقال الخوري: إن المرأة في دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة، ورعاية كبيرة، بما يتماشى مع برامج تمكينها، ورعايتها من القيادة الرشيدة لعكس الصورة المشرفة عنها في المحافل الخارجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص النادي على توفير جميع المتطلبات التي تسهم في الوصول إلى المزيد من الإنجازات الخارجية.
وقال: «مجلس أبوظبي الرياضي يلعب الدور الكبير في نهضة الشطرنج بالنادي في ظل الدعم الكبير مادياً ومعنوياً، وهو ما يجعلنا نرد هذا الجميل لقيادتنا الرشيدة ولوطننا، بالسعي دائماً إلى رفع على الدولة في المحافل الدولية».
وختم الخوري قائلاً: «تنتظر روضة السركال العديد من البطولات الخارجية، لعل أبرزها بطولة العالم في جورجيا نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى بطولات أخرى في السويد وفرنسا، من أجل تطوير مستوى اللاعبة الموهوبة التي نجحت في تقديم الوجه الجميل، ليس فقط للرياضة الإماراتية، بل للفتاة العربية والإماراتية بشكل عام».

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