خالد عيسى: مجموعتنا «حديدية» لكننا مطالبون بإظهار «شخصية العين»



واشنطن (الاتحاد)

أعرب خالد عيسى حارس المرمى الدولي قائد فريق العين عن سعادته الغامرة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن تمثيل «الزعيم» في هذا المحفل العالمي من العاصمة الأميركية واشنطن لحظة تاريخية بالنسبة له ولزملائه.

وقال: «سعيد جداً بالتواجد في العاصمة واشنطن، وتمثيل العين في بطولة بهذا الحجم، مجموعتنا صعبة، بل حديدية، وتضم فرقاً قوية مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد، والمجموعة تضم أفضل الأندية في العالم، مهما اختلف مستواهم في الفترات الأخيرة».

وأضاف «اليوفي يبقى من عمالقة الكرة الأوروبية، ومانشستر سيتي فريق يفوق التوقعات، حتى وإن مرّ بموسم صعب، فإنه يبقى قوياً وكبيراً ويمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في كل لحظة، نحن ندخل هذه البطولة بطموح حقيقي أن نكون بين الكبار، ليس عيباً أن تُحرج فريقاً كبيراً، وقد أعلناها من قبل في بطولات سابقة».

وأكد حارس مرمى العين، أن مفتاح التأهل يكمن في احترام المنافسين واللعب بقوة ورجولة وتركيز، وقال «علينا أن نحترم المنافس، وأن نواجهه وجهاً لوجه، ونلعب بتركيز وشجاعة، وإن شاء الله نخرج بنتيجة مشرفة».

وتعليقاً على مدى انسجام اللاعبين الثمانية الجدد مع عناصر الفريق قال: «الميزة الأجمل في العين أن أي لاعب جديد، مهما تكن عاداته أو خلفيته الثقافية مختلفة عن بيئة الإمارات أو الشرق الأوسط، يندمج بسرعة كبيرة داخل الفريق، هذا ما شاهدناه بوضوح في الوافدين الجدد مؤخراً، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى أصبحت الألفة والتفاهم واضحة في كل التفاصيل».

وحول الانضمام المبكر إلى المعسكر الخارجي، أوضح «انضممنا إلى المعسكر منذ الرابع من يونيو، لهدف واحد، يكمن في المزيد من الانسجام، وترسيخ خطة فنية واضحة للمدرب، ليتمكن من الإعداد الذهني والتكتيكي بالشكل المثالي قبل خوض المباريات الرسمية».

وعن المدير الفني فلاديمير إيفيتش، أشاد خالد عيسى بعمله قائلاً: «المدرب جاء في وقت حاسم وصعب للغاية، لم يُطلب منه تحقيق نتائج فورية، بل كانت المهمة إصلاح الفريق واستعادة الروح، وسدّ الثغرات الفنية، خلال آخر ثماني مباريات من الدوري، استقبلنا هدفاً واحداً فقط، وسجلنا أكثر من 15 هدفاً وهذا وحده يعكس العمل الكبير الذي قام به، فإيفيتش مدرب كبير، يقرأ المنافس، ويحلّل احتياجات فريقه بدقة، ويعرف متى وكيف يتدخل، والآن، بعد أن أصبحت الصورة واضحة له وللإدارة، نثق أن الفريق سيظهر بصورة تليق باسم نادي العين في هذا المحفل العالمي».