كاكو: نقاتل من أجل شعار  العين في مونديال الأندية

واشنطن (الاتحاد)

عبّر الباراجوياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، صانع ألعاب فريق العين، عن سعادته الكبيرة باقتراب انطلاق مشوار «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن الفريق استعد جيداً لملاقاة يوفنتوس، وأن الهدف واضح «القتال من أجل الشعار، والتأهل إلى الأدوار المتقدمة».

وقال كاكو: «أشعر بسعادة كبيرة في هذه اللحظة التاريخية، ونحن متحمسون للغاية لمواجهة يوفنتوس، بعد أن مضت تحضيراتنا على أعلى درجات الجاهزية وبجدية عالية من الجميع تحت قيادة المدرب فلاديمير إيفيتش، والعالم كله يترقب هذه البطولة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منها».

وتابع: «المباريات التي رأيتها شاهدتها حتى الآن في البطولة، كانت رائعة، لكنني أنتظر لحظة مشاركتنا في هذا الحدث الرياضي المهم، وأعلم أن جماهير العين تنتظر كذلك ظهور الفريق، ونحن نعدهم بأن نلعب بروح وشجاعة حتى آخر لحظة».

وحول الفارق بين هذه البطولة وباقي المنافسات التي خاضها بشعار العين، أوضح «التحضيرات تشبه أجواء دوري أبطال آسيا 2024، لكنها أكبر بكثير. هنا يتواجد نخبة أندية العالم، والعين يقف بينهم بثقة واستحقاق».

وفيما يخص مواجهة يوفنتوس، قال: «علينا أن نلعب بشجاعة، بحماس، وقتال حتى صافرة النهاية، نؤمن بأنفسنا، وإذا استمررنا على هذا النهج، فلدينا فرصة حقيقية في تحقيق أهدافنا».

وفي لحظة إنسانية مؤثرة، كشف كاكو عن حضور عائلته إلى أميركا لمساندته، قائلاً: «عائلتي ستصل، وكذلك أصدقائي، لديّ ذكريات جميلة في ملعب أودي فيلد، وقد سجلت فيه من قبل مع نيويورك ريد بول، وآمل أن أكرر ذلك مع العين»، واختتم حديثه برسالة مهمة إلى جماهير العين: «أنتم سبب فرحتنا اليومية، ودعمكم يُشعل حماسنا، ثقوا بنا، فنحن نقاتل من أجل هذا الشعار، وسنفعل كل شيء لإسعادكم في هذه البطولة العالمية».