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الرياضة

العين.. قصة نادٍ وحكاية مدينة

العين.. قصة نادٍ وحكاية مدينة
17 يونيو 2025 17:15

 

واشنطن (الاتحاد)
أكد راشد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، أن مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 تتجاوز إطار التمثيل الرياضي، لتُشكل فرصة استراتيجية لنشر إرث «الزعيم» وتعزيز مكانته المؤسسية على الساحة العالمية، وقال في تصريحات إعلامية من واشنطن: «منذ لحظة الوصول إلى الولايات المتحدة، بدأنا في تفعيل الجانب التسويقي والاستثماري لمشاركتنا، وأن نكون ضمن 32 علامة كروية في بطولة بهذا الحجم، فهذا يتطلب منّا مضاعفة الجهود على كل المستويات».
وأشار إلى أن النادي أنشأ منطقة جماهيرية (Fan Zone) متكاملة في قلب العاصمة الأميركية، تضم شاشات عرض، وأركاناً تفاعلية، ومنطقة مخصّصة لعرض تاريخ وإنجازات النادي، إلى جانب معلومات مرئية عن مدينة العين، بالتعاون مع عدد من الشركاء.
وأضاف: «قمنا كذلك بإعداد كتيب رسمي خاص بهذه المشاركة التاريخية، يوثّق مسيرة النادي، وأبرز إنجازاته، وأهم نجومه وأساطيره، إلى جانب إبراز الملامح الثقافية والسياحية لمدينة العين، وهو متاح الآن لآلاف الزوار بهدف التعريف بالنادي والمدينة»، ولفت إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع في الولايات المتحدة، موضحاً «نحن لا نخاطب فقط الجاليات العربية بل نستهدف الجميع، ونتعاون مع سفارة الدولة والطلاب في الجامعات».
وأكد راشد عبدالله حرص النادي على دعم الحضور الجماهيري، قائلاً: «كل مشجع عيناوي مرحّب به، نعمل على توفير كافة التسهيلات التي تضمن راحة الجماهير ومساندتهم للفريق، ونسعى إلى أن يكون حضورهم امتداداً لهُويتنا الجماهيرية وروح الانتماء»، وعن الجانب التجاري، أشار إلى أن القيمة السوقية للعلامة التجارية لنادي العين أصبحت كبيرة وفقاً لبيانات الفيفا، حيث وصلت إلى 45 مليون يورو، مضيفاً «بعد التتويج القاري، عملنا على نشر العلامة في آسيا وأوروبا، واليوم نفتح لها أبواب السوق الأميركي، هذه البطولة فرصة نوعية لتعزيز تأثير النادي كاسم مؤسسي رياضي».

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