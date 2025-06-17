سيمونز يرغب في الرحيل عن لايبزج!

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم، أن المهاجم الهولندي تشافي سيمونز، أبلغ فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، برغبته في الرحيل خلال هذا الصيف.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» الإخباري أن سيمونز (21 عاماً) يريد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، وسط اهتمام من العديد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد.

وانضم سيمونز إلى لايبزج معاراً من باريس سان جيرمان في 2023، وبعدها أصبح لاعباً دائماً بصفوف لايبزج مقابل 50 مليون يورو (58 مليون دولار).

ويقال إن لايبزج يرغب في بيع سيمونز مقابل الحصول على 70 مليون يورو، لاسيما وأن عقده مع الفريق ينتهي في عام 2027.

وسجل سيمونز عشرة أهداف ومرر تسع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، الذي اكتفى فيه لايبزج باحتلال المركز السابع في الدوري الألماني، وعدم المشاركة في أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.