الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيمونز يرغب في الرحيل عن لايبزج!

سيمونز يرغب في الرحيل عن لايبزج!
17 يونيو 2025 15:06

برلين (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري، اليوم، أن المهاجم الهولندي تشافي سيمونز، أبلغ فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، برغبته في الرحيل خلال هذا الصيف.
وذكر موقع «ذي أثلتيك» الإخباري أن سيمونز (21 عاماً) يريد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، وسط اهتمام من العديد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد.
وانضم سيمونز إلى لايبزج معاراً من باريس سان جيرمان في 2023، وبعدها أصبح لاعباً دائماً بصفوف لايبزج مقابل 50 مليون يورو (58 مليون دولار).
ويقال إن لايبزج يرغب في بيع سيمونز مقابل الحصول على 70 مليون يورو، لاسيما وأن عقده مع الفريق ينتهي في عام 2027.
وسجل سيمونز عشرة أهداف ومرر تسع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، الذي اكتفى فيه لايبزج باحتلال المركز السابع في الدوري الألماني، وعدم المشاركة في أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

أخبار ذات صلة
«مكافحة الاحتكار» يطالب رابطة «بوندسليجا» بتحديث لائحة
دروتموند يودع هوميلز 10 أغسطس
لايبزج
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
الرياضة
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
اليوم 11:35
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©