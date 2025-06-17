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الرياضة

ألكاراز ورادوكانو يتصدران «الزوجي المختلط» في «أميركا للتنس»

ألكاراز ورادوكانو يتصدران «الزوجي المختلط» في «أميركا للتنس»
17 يونيو 2025 16:38

نيويورك (أ ب)

أظهرت القائمة الأولية لمنافسات الزوجي المختلط، بشكلها الجديد، في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وجود شراكات ثنائية بين أبرز اللاعبين واللاعبات.

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وتقام منافسات الزوجي المختلط يومي 19 و20 أغسطس المقبل، قبل انطلاق منافسات الفردي في 24 من ذات الشهر.
ويشارك الإسباني كارلوس ألكاراز والبريطانية إيما رادوكانو كزوجي مختلط في البطولة، كما تشارك الأميركية ماديسون كيز مع الأميركي فرانسيس تيافوي، فيما تلعب البولندية إيجا شفيونتيك مع النرويجي كاسبر رود، واليابانية نعومي أوساكا مع الأسترالي نيك كيريوس.
وتشارك عشر لاعبات من المصنفات الـ11 الأوائل في التصنيف التابع للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، حيث ستكون الأميركية كوكو جوف، التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، هي الغائبة الوحيدة. في المقابل، فإن عشرة لاعبين من أول 11 لاعباً في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، سجلوا أنفسهم للمشاركة في البطولة التي تبلغ جائزتها الكبرى مليون دولار، والتي سيتم تقسيمها بين الفائزين، بزيادة 800 ألف دولار عن نسخة العام الماضي.
وقالت ستايسي ألاستر، التي تعيش عامها الأخير كمديرة لبطولة أميركا المفتوحة: «انظروا إلى مجموعة اللاعبين الموجودة... ستكون تجربة رائعة للجماهير».

التنس
كارلوس ألكاراز
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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