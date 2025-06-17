خيول الإمارات تستهدف «الأشواط الرئيسية» في «رويال آسكوت»

عصام السيد (أبوظبي)

يشهد اليوم الثاني لمهرجان «رويال آسكوت» البريطاني لسباقات الخيول، الأربعاء، مشاركة إماراتية كبيرة تستهدف الأشواط الرئيسية للحفل، الذي يستضيفه مضمار أسكوت العريق بإنجلترا.

ويعتبر الشوط الرابع سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، الأبرز ويشهد حضوراً إماراتياً قوياً، عبر «إمبودسمان» لجودلفين، الذي يأمل في إثبات جدارته بين نخبة خيول أوروبا في سباقات المسافات المتوسطة، و«أنماط» لشادويل، الذي حلَّ ثانياً في سباق كأس تتارسالز الذهبية.

وفي الشوط الثالث على لقب سباق «دوك أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثانية تسعي «سندريلا دريم»، لجودلفين مواصلة عروضها الجيدة، وكانت الفرس بإشراف شارلي آبلبي، سبق أن شاركت بشكل أساسي في دبي وأميركا الشمالية، حيث فازت بسباق بيلمونت أوكس للفئة الأولى وساراتوجا أوكس للفئة الثانية، إلى جانب حلولها ثانية بشكل غير محظوظ في سباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» للفئة الأولى.

وفي سباق «رويال هانت كب هيرتيج هاندكاب» على مسافة الميل، ينافس في السباق «أريبيان لايت» لجودلفين، و«فولتيرا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ويستهل الحفل بسباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية لمهرات السنتين، على مسافة السرعة 1000 متر، ويشهد الشوط الثاني سباق كوينز فاز للفئة الثانية لمسافة 2800 متر، ويقام الشوط السادس على لقب كينجستون بالاس للمهرات هانديكاب، فيما يشهد الشوط السابع والختامي لليوم الثاني للمهرجان سباق يندسور كاسل ستيكس لمسافة 1200 متر «قوائم».