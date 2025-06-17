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الرياضة

رونالدو يجدد للنصر السعودي

رونالدو يجدد للنصر السعودي
17 يونيو 2025 16:45

 

الرياض (د ب أ)
كشفت تقارير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيجدد عقده مع النصر خلال الـ 72 ساعة القادمة، وأكدت المصادر أن إدارة النصر ستجدد عقد رونالدو خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة عن رحيل اللاعب جون دوران غير صحيحة.
وتشهد الفترة المقبلة تعاقدات مع أسماء كبيرة لنادي النصر، وينتهي عقد رونالدو بنهاية الشهر الجاري. وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن في وقت سابق أن رونالدو قد يتواجد مع أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا، ولكن اللاعب أكد قبل بداية البطولة أنه تلقى عدة عروض، ولكنه لن يتواجد في البطولة، وهو ما حدث بالفعل.

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