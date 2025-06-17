الكرة الناعمة تدخل السعودية



الرياض (د ب أ)

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القاعدة (بيسبول) والكرة الناعمة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي للبيسبول والكرة الناعمة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للعبة نايف بن محمد بن حميد ونظيره الإيطالي ماركو ماتسييري.

وتهدف المذكرة إلى التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير اللعبة في البلدين، وذلك عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وذلك للاستفادة من الخبرات الإيطالية في اللعبة. كما تستهدف مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تبادل للاعبين والمدربين والمسؤولين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة مع مدربين متخصصين.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة نايف بن محمد بن حميد، أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتداداً للشراكات التي يبرمها الاتحاد السعودي مع الاتحادات المختلفة حول العالم، بما يسهم في تطوير اللعبة داخل السعودية وخلق جيل مميز من اللاعبين يقدم صورة مشرّفة للرياضة السعودية.

ونوه رئيس الاتحاد السعودي بما حققته كرة القاعدة والكرة الناعمة من خطوات كبيرة داخل السعودية في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الشراكات الدولية تمثل نقطة انطلاق نحو المشاركة العالمية بما يسهم في صقل خبرات اللاعبين والمدربين ويفتح الباب أمام اكتشاف المزيد من المواهب.