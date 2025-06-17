«تسمم جماعي» في الكرة الإيطالية



ميلانو (أ ف ب)

فرضت حالات التسمم التي أصابت عدداً من لاعبي ساليرنيتانا إلى تأجيل مباراة الإياب من ملحق البقاء ضمن الدوري الإيطالي للدرجة الثانية في كرة القدم أمام سمبدوريا إلى يوم الأحد، وفقاً لما أعلنته رابطة «سيري ب» الثلاثاء.

ونُقِل ثمانية لاعبين من الفريق إلى المستشفى بسبب التسمم الغذائي بعد عودتهم ليل الأحد من جنوى، حيث خسروا أمام مضيفهم سمبدوريا 0-2 في ذهاب ملحق البقاء.

وطلبت إدارة نادي ساليرنيتانا بتأجيل مباراة الإياب المقررة في ساليرنو من الجمعة إلى يوم آخر من أجل السماح للاعبين بالتعافي.

وكانت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» قد أفادت بأن الشرطة زارت الفندق الذي أقام فيه ساليرنيتانا في جنوى قبل المباراة، والذي أعدّ وجبات تضم الأرز من أجل رحلة عودته إلى ساليرنو.

ولم يكن من المفترض أن يخوض سمبدوريا هذا الملحق إذ هبط مباشرة إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه، لكن تغريم بريشيا بخصم أربع نقاط من رصيده بسبب مشاكله المالية وتراجعه من المركز الخامس عشر إلى الثامن عشر، وبالتالي هبوطه إلى الدرجة الثالثة، فتح الباب أمام القطب الأزرق لمدينة جنوى لخوض الملحق.