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الرياضة

رئيس فيفا: مونديال الأندية مناسبة احتفالية للاعبين والجماهير

رئيس فيفا: مونديال الأندية مناسبة احتفالية للاعبين والجماهير
17 يونيو 2025 19:06


نيويورك (د ب أ)
قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة تعد بمثابة بيئة احتفالية كبرى للعبة، مع مشاركة 32 فريقاً في البطولة بنظامها الجديد.
وأضاف إنفانتينو خلال اجتماع القمة التنفيذية في (فيفا) في مدينة ميامي الواقعة بولاية فلوريدا الأميركية على هامش البطولة: «تجمع كأس العالم للأندية اللاعبين من كل أنحاء العالم والمشجعين من كل مكان، إنها تثبت أن عالم كرة القدم بحاجة إلى نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، وإلى فرصة أخرى للالتقاء».
وتابع في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لفيفا: «يأتي المشجعون إلى هنا للتسلية والاحتفال والاستمتاع بوقتهم، وليس لأسباب أخرى. وبغض النظر عما يظن الآخرون أو يكتبون، لم يأت المشجعون إلى هنا إلا للاستمتاع بوقتهم. أما اللاعبون فيعملون بجد، ويريدون الفوز، واللعب، والإثبات للعالم أنهم أبطال العالم الحقيقيون.
وتواجد النجم البرازيلي السابق رونالدو في اللقاء، وأشاد بالحماس الكبير من جانب جماهير فريق بلاده بالميراس في مواجهته مع بورتو البرتغالي في ملعب «ميتلايف» في نيويورك. وقال رونالدو: لقد رأينا مشجعي بالميراس أمس في نيويورك. ونشاهد الآن مشجعي بوكا جونيورز الأرجنتيني في كل مكان. ومن المذهل أن نكون شهوداً على هذه اللحظة هنا، ونأمل، بصفتنا عالم كرة القدم، أن نتمكن من مساعدة العالم على الشعور بالقليل من السعادة ومن تحسن العالم قليلاً في ظل ما نراه من أحداث حولنا.

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