الجوكر يتأهل لنهائي كأس الاتحاد العربي للسنوكر







طنجة (وام)

تأهل محمد الجوكر، لاعب منتخب السنوكر، إلى نهائي منافسات فردي الرجال في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه في الدور ربع النهائي على العماني سامي الحمراشدي بنتيجة 4-2، وعلى البحريني حبيب صباح بنتيجة 4-3، في نصف النهائي، ليضمن مقعده في المباراة النهائية. وفي منافسات الفرق، حقق منتخب الإمارات المكون من محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وعيسى الهاشمي، الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 3-0، ضمن مرحلة المجموعات لمسابقة الفرق في السنوكر.