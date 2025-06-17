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الرياضة

«الآسيوي» يستعرض مستقبل تطوير المدربين

«الآسيوي» يستعرض مستقبل تطوير المدربين
17 يونيو 2025 19:41


كوالالمبور (وام)
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الخامس لتعليم المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة أكثر من 100 مدرب ومُحاضر من الاتحادات الأعضاء، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تحت شعار «تشكيل مستقبل تعليم المدربين».
ويهدف المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام - إلى دعم الاتحادات الأعضاء في تنفيذ متطلبات اتفاقية الاتحاد الآسيوي لتأهيل المدربين، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين من «يويفا» و«فيفا»، إضافة إلى الاتحادين السعودي والإيرلندي.
وقال آندي روكسبرج، المدير الفني للاتحاد الآسيوي، في كلمته الافتتاحية: «لا نُعدّ المدربين لمواجهة تحديات الأمس، بل نجهزهم لمتطلبات كرة القدم خلال العقدين المقبلين»، مشدداً على أهمية تطوير التفكير التحليلي والمرونة السلوكية لدى المدربين.
وتضمنت جلسات اليوم الأول مناقشات موسعة حول مسار تطور المدرب في ظل متغيرات اللعبة الحديثة، منها تطور دور المهاجمين، ومتطلبات القيادة الاحترافية، والمهارات الناعمة كإدارة الإعلام والأزمات. ومن المنتظر أن تتناول جلسات اليومين المقبلين متطلبات عضوية اتفاقية التدريب الأوروبية، وتأثير العوامل النفسية على أداء المدربين واللاعبين، إلى جانب عرض تجارب من أبرز بطولات الاتحاد الآسيوي خلال العام الجاري، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 20 عاماً «الصين 2025».

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