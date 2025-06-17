33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي



دبي (وام)

انطلقت اليوم في دبي أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرون لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات، الذي تستضيفه الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا».

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن 33 دولة، من بينهم 10 وزراء من المعنيين بقطاع الرياضة ومكافحة المنشطات، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية يتقدمه فيتولد بانكا، رئيس «وادا»، بمشاركة نائبته يانج يانج، وأوليفييه نيجلي المدير العام، إضافة إلى الدكتور يايا ياماموتو، مدير مكتب آسيا وأوقيانوسيا.

وانطلقت أعمال الاجتماع بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات لكل من فيتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، والدكتور يايا ياماموتو، مدير مكتب آسيا وأوقيانوسيا في «وادا»، إلى جانب عرض تفصيلي قدّمه المدير العام للوكالة أوليفييه نيجلي، تناول خلاله أبرز المستجدات في سياسات مكافحة المنشطات، والتوجهات المستقبلية للوكالة، بما في ذلك التحضيرات الجارية لإصدار النسخة المحدثة من الكود الدولي لمكافحة المنشطات في عام 2027.

وأكد فيتولد بانكا في كلمته أهمية التزام جميع المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بمكافحة المنشطات بالمعايير الدولية الموحدة، مشدداً على أن تنظيم مثل هذه الاجتماعات يشكّل منصة حيوية لتبادل التجارب واستعراض أحدث التحديثات.

وأشار، بانكا الذي أعيد انتخابه رئيساً لـ «وادا» مايو الماضي، ان الوكالة الدولية تضع ضمن أولوياتها المستقبلية تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحديثة، وتطوير الأمن السيبراني، واعتماد أدوات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لمواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال.

من جانبه، عبّر أوليفييه نيجلي، المدير العام للوكالة، عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات والمشاركة في هذا الحدث الإقليمي البارز، مشيداً بالقدرات التنظيمية المتميزة للدولة. وأكد أن الاجتماع فرصة استراتيجية مهمة لدول آسيا وأوقيانوسيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المنشطات، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الرياضة النظيفة والتحديثات المنتظرة في الكود الدولي، بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

من جانبها، قدمت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عرضاً شاملاً حول برنامج الإمارات لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى الدور الفاعل للوكالة الوطنية والحكومة الإماراتية في تنفيذ مبادرات نوعية تكرّس مفهوم «رياضة نظيفة»، وحرص الدولة على تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا الملف الحيوي.

وأكدت الجابر أن استضافة الإمارات للاجتماع الوزاري للمرة الثانية بعد نسخة عام 2022، يؤكد ثقة «وادا» في قدرات الدولة التنظيمية ومكانتها الدولية المتقدمة في مجال مكافحة المنشطات، مشيدة بدعم وزارة الرياضة والشراكة المؤسسية التي عززت من حضور الإمارات على الخارطة الدولية لهذا القطاع.وأضافت أن هذا الاجتماع يمثل منصة استراتيجية للحوار وتبادل الخبرات بين حكومات الدول المشاركة، واستعراض قصص النجاح، ومناقشة التحديات الفنية والتشريعية، بما يسهم في تطوير أنظمة الرقابة، وزيادة عدد الفحوص، واعتماد أفضل الممارسات في كشف المواد المحظورة.