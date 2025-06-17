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الرياضة

نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج

نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
17 يونيو 2025 20:37


 علي معالي (أبوظبي)
مع نعومة أظافرها، ما زالت روضة السركال تتذكر عبارات والدتها التشجيعية عندما كان عمرها 4 أعوام، حيث قالت الفتاة الموهوبة: «عندما حققت لقبي الأول، قالت لي والدتي إنه ينبغي أن تكون الانتصارات هي مسيرة المستقبل، ليس على مستوى الإمارات، بل العربي والآسيوي والدولي، ومع كل بطولة أسمع هذا العبارات المحفزة لي دائماً، وبالفعل ظللت أثابر على تدريبات مستمرة وتركيز كامل مع (رُقعة الشطرنج)». 
وأضافت: «حالياً أعتبر نفسي بدأت المشوار الكبير، بعد الحصول على لقب (أستاذ دولي كبير)، في نوفمبر الماضي، بعد سلسلة طويلة من الألقاب حول العالم».

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