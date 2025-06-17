روضة السركال.. ذهبية من «كي جي 2»

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت روضة السركال عندما كانت في «كي جي 2» بالتتويج بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للمدارس في تايوان 2014، لفئة 6 سنوات، وكان عمرها 4 سنوات، وفي مسيرتها الإنجازات تتسارع وتسابق الزمن، حيث تألقت لسنوات طويلة على مستوى مدارس العالم، وفي 2016 تم تتويج مسيرتها الذهبية القصيرة بتفوق معنوي مهم للغاية بجائزة الشيخ محمد بن راشد للتفوق الرياضي فئة الناشئين، لتكون نقطة انطلاق جديدة في مسيرتها الحالية المتألقة.

وما بين التفوق الدراسي، وتحقيق الألقاب، تعيش روضة السركال حياتها، فهي في «صف عاشر»، وتجد الدعم الكبير من مدرستها وأساتذتها، والأسرة التي كرست حياتها من أجل الهدفين معاً، التعليم والرياضة، فالأب عيسى السركال لا يألو جهداً من أجل توفير كل سبل الراحة، والأم هي الأخرى وضعت نفسها رهينة لبناتها، من أجل مستقبل أفضل، حيث وجدت نفسها تطير مع آخر بناتها «روضة» إلى بلدان مختلفة؛ أملاً في تحقيق البطولات العالمية، حيث وضعت قدمها مؤخراً على لقب تعتبره روضة بداية جديدة لمشوار طويل سوف ترسم من خلاله الفرحة.