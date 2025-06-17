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الرياضة

سينر يتجاوز خيبة رولان جاروس في دورة هاله

سينر يتجاوز خيبة رولان جاروس في دورة هاله
17 يونيو 2025 20:54


ميونيخ (أ ف ب)
تجاوز الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، خيبة خسارته نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية أمام الإسباني كارلوس ألكاراز بخمس مجموعات بعدما كان متقدماً بمجموعتين، وبلغ الدور الثاني لدورة هاله الألمانية العشبية للتنس (500 نقطة) التي يحمل لقبها.
وبعدما واجه مقاومة في المجموعة الأولى خلال مواجهته مع الألماني يانيك هانفمان الـ 138 عالمياً قبل أن يحسمها 7-5، دخل سينر في الأجواء خلال المجموعة الثانية التي أنقذ في بدايتها فرصتين لمنافسه من أجل كسر الإرسال، وحسمها في النهاية 6-3 لينهي اللقاء في ساعة و30 دقيقة.
وقال الإيطالي بعد اللقاء «أنا سعيد جداً. إنه لاعب رائع إن كان في الإرسال أو اللعب من الخط الخلفي، بالتالي كان كسر إرساله صعباً على هذه الأرضية. أنا سعيد جداً بالطريقة التي تعاملت فيها ذهنياً مع الظروف الصعبة».
وتابع «دائماً ما تكون المباريات الأولى صعبة على العشب، وأيضاً الثانية والثالثة، دعونا نرى ما سيحصل في الدور المقبل».
ويأمل سينر أن يتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في نهاية الشهر الحالي، حيث لم يذهب سابقاً أبعد من الدور نصف النهائي (مرة واحدة عام 2023)، من أجل محاولة تعويض خسارته النهائي التاريخي ضد ألكاراس في رولان غاروس والفوز بلقبه الكبير الرابع. 

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