«الزعيم» يفتتح مشوار المونديال بـ«الاختبار الصعب» أمام يوفنتوس

معتز الشامي (واشنطن)



يفتتح العين مشواره العالمي في مونديال الأندية بأميركا، بمواجهة صعبة أمام يوفنتوس الإيطالي، عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت واشنطن الخامسة صباح غدٍ الخميس، ضمن مواجهات المجموعة السابعة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 يوليو المقبل.

ويعتبر اللقاء المرتقب مهمة صعبة وشاقة لـ«الزعيم» حامل لقب آسيا في النسخة قبل الماضية، أمام أحد أكبر أندية إيطاليا وأوروبا بشكل عام، حيث يمتلك «اليوفي» تاريخاً حافلاً، بالإضافة لقدرات فنية رفيعة.

وفرض الجهاز الفني للعين بقيادة فلاديمير إيفيتش سياجاً من السرية حول الفريق، حيث أغلق التدريبات طوال الأسبوع الماضي، أمام مختلف وسائل الإعلام، كما ركز على تثبيت حالة الانسجام والاستقرار التي نجح الجهاز الفني في الوصول إليها.

ويتوقع أن يظهر «الزعيم» بتشكيلة جديدة كلياً، في ظل التعاقدات التي أبرمتها شركة الكرة استعداداً للموسم بشكل عام ومونديال الأندية على وجه التحديد، ويتوقع أن يلعب العين بطريقة 4-2-3-1، لكن بشقها الدفاعي، عبر تقارب الخطوط، والمناورة من خط الوسط، لغلق المساحات أمام الهجوم الضاغط المتوقع من يوفنتوس، بالإضافة لبدء الدفاع من الأطراف ووسط الملعب، والقيام بتحولات هجومية، قادرة على إرباك دفاعات «اليوفي»، المتوقع أن يؤدي بطريقة الضغط العالي من وسط ملعبه.

وسيكون البرتغالي روي باتريسيو، هو الحارس الأساسي للفريق، خلال اللقاء المرتقب، بينما سيلعب كل من مارسيل راتنيك وكوامي ورامي ربيعة، والأرجنتيني فاكوندو زابالا كظهير أيسر، وعلى طرف الوسط الأيمن، أديس ياسيتش، بمهام هجومية حيث يمتلك سرعة التحرك والقيام ببناء هجمات مركبة، وفي قلب الوسط سيكون يحيى نادر، مع المفاضلة بين محمد عباس أو عبد الكريم تراوري، بينما سيكون سفيان رحيمي جناحاً أيسر، وماتياس بالاسيوس وسط ملعب هجومياً، ولابا كودجو رأس حربة وحيداً.

وطالب إيفيتش لاعبي العين بضرورة الأداء بتركيز مع الالتزام بالتعليمات الفنية، وسرعة نقل الكرات، مع القيام بمهام الرقابة الفردية لعناصر يوفنتوس، خاصة أصحاب المهارة الفنية والقدرة على مباغتة الدفاع.

ويحتاج العين للظهور بصورة أكثر تطوراً في ظل التعاقدات الجديدة التي تم إبرامها، أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية أو بتقديم مستوى مقنع ومميز بغض النظر عن قدرات المنافس، ويخوض العين غمار البطولة بصفته بطلاً لآسيا للموسم قبل الماضي، بينما كان العين حصد وصافة مونديال الأندية في نسخته السابقة عام 2018.

وستكون الأنظار موجهة نحو سفيان رحيمي كأحد العناصر المتوقع منها التألق في المباراة، بالإضافة لزابالا كأحد الحلول صاحبة المهارة والقدرة على تقديم مستوى مميز من الأداء، سواء بالمساهمة في صناعة الفرص أو التسديد من بُعد، والمساهمة في التحولات الهجومية المطلوبة خلال المباراة.



صافرة أميركية

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم أميركياً، لإدارة مباراة العين ويوفنتوس، بقيادة توري بينسو «حكماً للساحة»، يعاونه على الخطوط، بروك مايو (الحكم المساعد الأول) وكاثرين نيسبيت (الحكم المساعد الثاني)، إلى جانب جان جاك ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكماً رابعاً.