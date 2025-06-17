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الرياضة

أوساكا وكيز تودعان بطولة برلين المفتوحة للتنس

أوساكا وكيز تودعان بطولة برلين المفتوحة للتنس
17 يونيو 2025 22:03

 

برلين (رويترز)
خرجت نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات التنس الأربع الكبرى من الدور الأول لبطولة برلين المفتوحة بعد أن قلبت الروسية ليودميلا سامسونوفا تأخرها بمجموعة لتفوز 3-6 و7-6 و6-4 اليوم الثلاثاء.
وكانت بداية موسم أوساكا على الملاعب العشبية مخيبة للآمال، إذ تنطلق بطولة ويمبلدون بعد أقل من أسبوعين.
وفازت اللاعبة اليابانية (27 عامًا) والمصنفة الأولى على العالم سابقًا، بأول لقب لها في مايو الماضي منذ ما يقرب من عامين بعد حصولها على إجازة الأمومة.
وخسرت أوساكا، التي وصلت إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير قبل أن تنسحب إثر تعرضها لإصابة، في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة.
وبعد بداية قوية من أوساكا، انتفضت سامسونوفا في المجموعة الثانية لتحسمها في شوط فاصل مع إطلاق اللاعبة الروسية المصنفة 20 عالميًا 11 ضربة في أول مجموعتين.
وكانت أوساكا متقدمة 40-صفر في شوط إرسال منافستها عندما كانت النتيجة 5-5 لكنها لم تستطع كسر إرسالها وسمحت لها بالعودة.
وقالت سامسونوفا، الفائزة ببطولة برلين قبل أربع سنوات: «كنت أحاول القتال حتى النهاية»، وأضافت: «قلت إنني سأقاتل حتى الكرة الأخيرة، سأحاول أن أضغط وأن ألعب بطريقتي».
وفعلت الروسية ذلك لتضرب موعدًا مع المصنفة الثالثة في البطولة جيسيكا بيجولا في دور الستة عشر.
كما خرجت بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة السابعة في البطولة ماديسون كيز مبكرا، إذ تأهلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون 2023، إلى الدور التالي بفوزها 7-5 و7-6.
وستواجه فوندروسوفا، التي غابت عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا العام بسبب تعرضها لإصابة في الكتف، ديانا شنايدر في دور 16 بعد أن تجاوزت الروسية (21 عامًا) منافستها الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 6-2 و6-4.
وفازت اللاعبة العسراء بالأشواط الأربعة الأولى، وقبل أن يتسنى لفيكيتش أي وقت للرد، فازت فوندروسوفا بالمجموعة الأولى بسهولة. 

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