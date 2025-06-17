50 مليون دولار لتعزيز مبيعات مونديال الأندية



معتز الشامي (واشنطن)



أنفق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكثر من 50 مليون دولار على التسويق، للترويج لكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وتضم البطولة الجديدة 32 فريقاً، والتي انطلقت 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، وهو المشروع المفضل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي يهدف إلى إنشاء مسابقة عالمية للأندية معترف بها من شأنها أن تولد إيرادات جديدة وتوسع نفوذ «فيفا».

ولتشجيع الاهتمام بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إنفاقه التسويقي بشكل كبير، وفقاً لموقع صحيفة «ذا أتليتك» مع التركيز بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت ضخ الاتحاد للأموال في الترويج للمنشورات مع عدد كبير من المؤثرين على «إنستجرام»، وأنفق الاتحاد الدولي لكرة القدم مبالغ كبيرة على لوحات الإعلانات على الطرق السريعة في العديد من المدن.

ومع ذلك، أفادت التقارير بأن المباراة الافتتاحية للبطولة بين إنتر ميامي والأهلي على ملعب هارد روك، الذي يتسع لـ 64.767 متفرجاً، واجهت صعوبة في بيع التذاكر، وتجلى ذلك في بداية يونيو بانخفاض سعر تذاكر المباراة إلى أقل من سدس سعرها الأصلي البالغ 349 دولاراً أميركياً، وفي النهاية، ساهم الجمع بين الأسعار المخفضة وتقديم «فيفا» للتذاكر المجانية في حضور 60.927 متفرجاً للمباراة، ومنذ ذلك الحين، تباينت أعداد الحضور في مباريات دور المجموعات، فقد شاهد 21.152 متفرجاً فوز بايرن ميونيخ الساحق على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في ملعب تي كيو إل الذي يتسع لـ 26.000 متفرج، بينما استقطب فوز باريس سان جيرمان على أتلتيكو مدريد 80.619 متفرجاً في ملعب روز بول، الذي يتسع لـ 89.702 متفرج.

وفي هذه الأثناء، حضر مباراة بالميراس ضد بورتو 46275 مشجعاً في ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ82500 متفرج، بينما كان عدد الحضور في مباراة سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو 30151 مشجعاً في ملعب لومين الذي يتسع لـ68740 متفرجاً، ورغم المقاعد الفارغة في المباراتين الأخيرتين، كانت هذه الحضور معقولا لبطولة بحلتها الجديدة. لكن فوز تشيلسي على لوس أنجلوس إف سي كان أكثر ما أثار قلق «فيفا» حتى الآن، حيث سُجّل حضور 22.137 متفرجاً في تلك المباراة على ملعب مرسيدس بنز، الذي يتسع لـ 71.000 متفرج، ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ارتفاع مبيعات التذاكر مع تقدم البطولة، وصرّح إنفانتينو، في أبريل، بأنه غير قلق بشأن الملاعب الفارغة، وقال: «عندما أرى بعض الملاعب في الولايات المتحدة تمتلئ عندما تأتي بعض الفرق للعب بعض المباريات الودية والمباريات الاستعراضية، فلا أشعر بالقلق على الإطلاق بشأن ملء الملعب عندما تأتي الفرق للعب في كأس العالم، للعب من أجل شيء حقيقي».