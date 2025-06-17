فلومينينسي يبدأ كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع دورتموند



نيوجيرسي (د ب أ)



خيم التعادل السلبي على مواجهة فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

ولم تفلح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لجوب بلينجهام، شقيق جود بلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، مع دورتموند، حيث انضم مؤخراً للفريق قادماً من ساندرلاند، ليسير على خطى شقيقه الذي لعب سابقاً لدورتموند بين عامي 2020 و2023، ويلتقي دورتموند في الجولة الثانية بالبطولة مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل، فيما يلعب فلومينينسي مع أولسان الكوري الجنوبي في الجولة ذاتها.