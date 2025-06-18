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الرياضة

صن داونز يدخل «التاريخ» في كأس العالم للأندية

صن داونز يدخل «التاريخ» في كأس العالم للأندية
18 يونيو 2025 09:51

فلوريدا (د ب أ)

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حقق فريق صن داونز الجنوب أفريقي فوزاً تاريخياً بالتغلب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 1-0، فجر اليوم، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة.
سجل إكرام راينرز هدف صن داونز الوحيد في الدقيقة 36 من المباراة التي تأخرت عن موعدها الأصلي لما يزيد بقليل عن ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة أورلاندو.
واحتفل لاعبو صن داونز بأول فوز في تاريخ مشاركات الفريق في كأس العالم للأندية، بعدما خسر مباراتين، خلال مشاركته الأولى في البطولة بنظامها القديم بمشاركة أبطال القارات الست، وبطل الدوري في البلد المنظم.
خسر صن داونز في نسخة مونديال 2016 باليابان أمام كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 0-2 قبل أن ينهار بنتيجة 1-4 أمام تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.
ومنح الفريق الجنوب أفريقي القارة السمراء انتصارها السابع خلال 23 مواجهة أمام أندية آسيا، ليعتلي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، مستفيداً من تعادل بروسيا دورتموند الألماني، وفلومينيسي البرازيلي من دون أهداف.
وسيلعب صن داونز ضد دورتموند مساء السبت المقبل، بينما يلتقي أولسان ضد فلومينيسي ضمن منافسات الجولة الثانية.

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
صن داونز
أولسان هيونداي
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