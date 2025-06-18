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الرياضة

رئيس توتنهام يبرر قرار إقالة بوستيكوجلو: «نريد الفوز بالدوري»!

رئيس توتنهام يبرر قرار إقالة بوستيكوجلو: «نريد الفوز بالدوري»!
18 يونيو 2025 10:21

لندن (أ ف ب)

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أكد رئيس نادي توتنهام لكرة القدم دانيال ليفي أنه غير نادم على تعيين المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدافعاً كذلك عن قرار إقالته نهاية الموسم.
قاد بوستيكوجلو النادي اللندني للفوز بباكورة ألقابه منذ 17 عاماً من خلال التتويج بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الشهر الماضي.
لكن ذلك لم يشفع للمدرب الأسترالي لتجنب قرار الإطاحة به بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر.
ولقي قرار إقالة بوستيكوجلو وتعيين الدنماركي توماس فرانك خلفاً له ردود فعل متفاوتة من مشجعي توتنهام.
وأوضح ليفي: «لستُ نادماً على تعيين أنج، أنا ممتن جداً له. في موسمه الأول احتل المركز الخامس وفي موسمه الثاني كنا في غاية السعادة للفوز بكأس».
وتابع: «لكن علينا أن ننافس في جميع المسابقات، وارتأينا أننا بحاجة الى تغيير.. عاطفياً كان الأمر صعباً، لكننا نشعر بأننا قمنا بالقرار الصائب من أجل النادي».
لم يفز توتنهام بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1961، كما لم يسبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأضاف: «لقد فزنا بكأس أوروبية، لكنه ليس كافياً، الأهم هو ما لم نفعله، علينا الفوز بالدوري، نريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.. نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. نريد الفوز».
يحافظ ليفي على منصبه في توتنهام منذ أكثر من 25 عاماً، ليصبح فرانك المدرب الدائم الثالث عشر للفريق في هذه الفترة.
وقال: «عندما يكون لديك مدرب جديد، فإنها دائماً بداية جديدة، هناك دائماً أفكار مختلفة، ولكننا نريد البناء على النجاح الذي حققناه بالفوز بكأس في الموسم الماضي، وأحد الأشياء الذي لفت انتباهي في توماس هو أنه يتمتع بذكاء شديد، ولديه مهارات تواصل رائعة، وإنسان خارق بالإضافة إلى جميع الجوانب التقنية المهمة بشكل واضح».

توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
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دوري أبطال أوروبا
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