«الإمارات للدراجات» يعود بقوة في «طواف سويسرا»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم جواو ألميدا، دراج فريق «الإمارات للدراجات» أداءً قوياً في المرحلة الثالثة من طواف سويسرا، حيث انتزع المركز الثاني بجدارة، حيث امتدت المرحلة لمسافة 195.6 كيلومتر من آراو إلى هايدن، وتضمنت طرقاً متعرجة ونهاية صعبة، ما وفر لألميدا الفرصة المثالية لإبراز قوته في اللمسات الأخيرة.

وعلى الرغم من الهجوم المتأخر، الذي قاده كوين سيمونز «فريق ليدل-تريك»، والذي كان ضمن المجموعة المتقدمة الرئيسة، نجح جواو ألميدا في حسم المركز الثاني خلال انطلاقه نحو خط النهاية بين مجموعة صغيرة، متقدماً بفارق بسيط على أوسكار أونلي «فريق دي إس إم-فيرمنيش بوست إن إل».

وقال ألميدا: «كان اليوم سريعاً للغاية وصعباً إلى حد كبير، فقررت أن أُجرب حظي، أعتقد أن ست ثوانٍ في ثلاث دقائق ليست بالكثير، لكنني قدمت أفضل ما لدي، وقدم الفريق عملاً رائعاً، وهذا يوم آخر نُضيفه إلى سجل الطواف، أتطلع إلى الأيام القادمة لمحاولة استعادة المزيد من الوقت في التصنيف العام، رغم أنني أعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».

وأنهى فيليكس جروسشارتنر السباق ضمن المجموعة الرئيسة محافظاً على مركزه المتقدم في التصنيف العام، حيث يحتل النمساوي المركز السادس بفارق دقيقة و18 ثانية قبل انطلاق المرحلة الرابعة من هايدن إلى بيورو (193.2 كيلومتر) بينما يستمر رومان جريجوار «فريق جروبوما-إف دي جي» في ارتداء قميص المتصدر.

نتائج المرحلة الثالثة

1- كوين سيمونز (ليدل-تريك) - 4:39:42

2- جواو ألميدا (الإمارات-إكس آر جي) - بفارق 18 ثانية

3- أوسكار أونلي (دي إس إم-فيرمنيش بوست إن إل) - نفس التوقيت