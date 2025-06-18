برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي

فيلادلفيا (د ب أ)

أكد برناردو سيلفا استمراره مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الجديد، ويبدو أنه سيرتدي شارة قيادة الفريق.

ويدخل لاعب الوسط البرتغالي عامه الأخير في عقده مع مانشستر سيتي، وارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق خلال هذا الصيف، بعدما قضى ثمانية مواسم مع الفريق.

وذكرت تقارير أن نادي الهلال السعودي من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، ولكنه قرر رفض أي عروض، والبقاء مع مانشستر سيتي.

مكافأة البقاء هي حصوله على دور قيادي أكبر بالفريق، حيث كشف بيب جوارديولا، المدير الفني، أن برناردو سيلفا سيكون ضمن مجموعة القادة الأربعة في مانشستر سيتي خلال موسم 2025-2026.

وقال سيلفا: «بالتأكيد سأقضي هذا الموسم مع مانشستر سيتي. سأستمر مع الفريق».

وأضاف: «كانت لدي خيارات أخرى في الماضي وهذا العام، ولكن مثل العام الماضي، فإن خياري هذا العام هو الاستمرار مع مانشستر سيتي».

ولم يرغب سيلفا، الذي كان يتحدث في فيلادلفيا قبل المباراة الافتتاحية لمانشستر سيتي في مونديال الأندية أمام الوداد المغربي، في قول ما إذا كان هذا الموسم سيكون الأخير له مع الفريق أم لا.

وذكر: «أنا أعرف ما سأفعله، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للتحدث في هذا الأمر، أركز على موسمي واللعب بشكل جيد لمانشستر سيتي، عندما يحين الوقت سأتحدث بشأن مستقبلي».

وكسر جوارديولا قواعده المعتادة هذا الصيف، وقرر بنفسه اختيار مجموعة القادة داخل الملعب. وكان المدرب الإسباني سمح في السابق للفريق والجهاز الفني بالتصويت لاختيار القائد، ولكن بعد الموسم الماضي، المخيب للآمال، قرر تولي المسؤولية بنفسه.

أعلن جوارديولا أمس الثلاثاء عن أسماء القادة الأربعة بشكل علني، وهم برناردو سيلفا، وروبن دياز، ورودري، وإيرلينج هالاند.

نال برناردو سيلفا الإشادة الأكبر من بين الرباعي، وهو ما يشير إلى أن لاعب موناكو السابق، سيكون القائد الأول للفريق عندما يكون لائقا بدنيا ومتواجدا في التشكيل الأساسي.

وقال جوارديولا: «أنا المدرب، وهذا الموسم، لأول مرة في مسيرتي، أقرر من سيحصل على شارة القيادة».

وأضاف: «لم يعجبني ما حدث في الموسم الماضي، لذلك قررت هذا الموسم من سيمثل الفريق، في بعض الأحيان أرغب في أن أكون القائد».

وأردف: «أعتقد أن برناردو كان شخصية رائعة بالنسبة لنا. ثماني سنوات هنا دون إصابات، ودائماً ما يظهر في اللحظات الصعبة، يتقدم الصفوف ويضرب المثل بأدائه في الملعب».