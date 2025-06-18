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الرياضة

مدرب إنتر ميلان: افتقدنا «اللمسة الحاسمة» أمام مونتيري

مدرب إنتر ميلان: افتقدنا «اللمسة الحاسمة» أمام مونتيري
18 يونيو 2025 11:49

واشنطن (د ب أ)

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أكد كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن فريقه افتقد اللمسة الحاسمة أمام المرمى، وذلك بعدما تعادل فريقه مع مونتيري المكسيكي 1-1 في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا.
وقال المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميلان: «الشوط الأول كان إيجابياً، ورغم أن المنافس تقدم في النتيجة، لكننا تسببنا لهم ببعض المشاكل، من خلال تحركاتنا وتدوير الكرة».
وأضاف: «في الشوط الثاني، كنا أبطأ في الاستحواذ، ومع ذلك صنعنا بعض الفرص. ما افتقدناه هو اللمسة الحاسمة أمام المرمى».
وأردف: «تعرضنا أحياناً لهجمات مرتدة، وهي نقطة قوتهم، كان علينا تحريك الكرة للأمام بشكل أسرع، لكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم».
وعن لعب هنريك مخيتاريان خلف المهاجم، قال: «نحتاج إلى الاستمرار في تجربة حلول جديدة، والاستعداد جيداً للمباريات المقبلة».
وعن أداء لويس هنريكي، قال كيفو: «بإمكانه اللعب بشكل أفضل، ولكن من المهم أن نتذكر أنه ليس بكامل لياقته البدنية، ولم يتدرب سوى مرتين فقط مع الفريق».
وأضاف: «أعجبني أداؤه، لديه شخصية قوية، يتمتع بفنيات جيدة، ولا يخشى المواجهات الفردية».

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