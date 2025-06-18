تودور يحذّر اليوفي من الاستهانة بالعين



واشنطن (الاتحاد)

أكد إيجور تودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي، الذي يواجه العين فجر يوم الغد في كأس العالم للأندية، أنه لا تجب الاستهانة بـ«الزعيم»، وقال: «العين والوداد المغربي فريقان لا يجب الاستهانة بهما، إنهما يأتيان من دوريات أقل شهرة، إلا أنهما يعرفان كيف يفوزان، الاستعداد لمثل هذه المباريات ليس سهلاً، خاصة عندما تواجه أندية غير مألوفة، درسناهم جيداً، وهناك بعض الأمور المجهولة، لذلك يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز».

وتابع: «المعركة الحقيقية هي بيننا وبين أنفسنا، ونتطلع إلى تقديم أفضل نسخة لنا في هذه البطولة».

وأضاف المدرب في حديثه، وقال: «نحن لا نعرف الخصوم جيداً، والبطولة نفسها لا تزال مجهولة بالنسبة لنا، مع مرور المباريات سنصبح أكثر وضوحاً، تركيزنا دائماً على العمل بشكل مستمر».

وفيما يتعلق بطريقة لعب الفريق، قال تودور: «نعتمد على طريقة لعب أساسية لكن مرنة في ذات الوقت وقابلة للتكيف حسب كل مباراة، أنا لست مهووساً بالأرقام والإحصائيات، ولا أصدق من يقول إن هناك تشكيلة أكثر عصرية وأخرى قديمة، فقط أسلوب اللعب وقرارات اللاعبين هي ما تحدد ما إذا كان الفريق هجومياً أكثر أم أقل».