إنفانتينو يفشل في إيجاد طريقة لمشاركة رونالدو بمونديال الأندية

ميامي (أ ب)

لم يتمكن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من إيجاد طريقة لمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية.

وحاول إنفانتينو بشدة، حيث وجه نداء علنياً الشهر الماضي قبل انطلاق البطولة.

وقال خلال مقابلة مع اليوتيوبر «آي شو سبيد» «رونالدو قد يلعب مع أحد الفرق أيضاً في كأس العالم للأندية.. هناك مناقشات».

وأضاف: «نعم كريستيانو رونالدو ربما يلعب في مونديال الأندية، هناك مفاوضات مع بعض الأندية، فمن يدري ما إذا كان هناك نادٍ يتابع ومهتم بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية».

وكان عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي بصدد الانتهاء، وكان قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بإتاحة فترة انتقالات صغيرة مخصّصة لكأس العالم للأندية يعني أن الطريق مفتوح لرونالدو، لكي يتعاقد لفترة قصيرة مع فريق جديد للمشاركة في مونديال الأندية.

ونظراً لارتباطه بالسعودية، حيث كان وجه الحملة الضخمة، التي أطلقتها السعودية لجذب أبرز نجوم كرة القدم في السنوات الأخيرة، بدأت الشائعات تدور حول احتمال انتقال كريستيانو رونالدو إلى الهلال، أنجح أندية السعودية وممثلها الوحيد في كأس العالم للأندية، وكانت المشكلة هي أن الهلال والنصر غريمان تقليديان في السعودية.

وحتى وإن كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حصة الأغلبية في كلا الناديين، إلى جانب أندية أخرى، إلا أن تلك الخطوة كانت أبعد مما يمكن تحقيقه.

وقال ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي: «بقدر احترامي لرونالدو كلاعب كبير، كما يعلم الجميع، فإن الأمر يتعارض تماماً مع المنطق أن تجلب النجم الأبرز في الفريق المنافس الأكبر لك ليلعب معك، خاصة إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط، ربما يكون ذلك صحيحاً، لكن السعودية، بثروتها الهائلة، اعتادت تحويل ما يبدو مستحيلاً إلى ممكن، والحقيقة أن مجرد تداول شائعات عن انتقال قصير المدى بين الأندية يظهر مدى قدرة السعودية على تجاوز الحدود التقليدية، في إطار سعيها الكبير لتصبح قوة بارزة في الرياضة العالمية».