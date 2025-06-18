«العين للشطرنج» يوقّع اتفاقية تعاون دولية



لندن (الاتحاد)

وقّع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اتفاقية تعاون مع أكاديمية الشطرنج البريطانية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الشطرنج وتنمية المهارات الذهنية، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالشطرنج والتطوير الرياضي في العاصمة البريطانية لندن.

ووقّع الاتفاقية من جانب نادي العين للشطرنج، هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، حيث أكد في كلمته أهمية هذه الشراكة في دعم المواهب الواعدة وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة إطار عمل مشترك بين الطرفين، يشمل تنظيم معسكرات تدريبية دولية في لندن والإمارات، واستضافة بطولات دولية مشتركة بمختلف الفئات السنيّة، وتنفيذ برامج صيفية شاملة تجمع بين التدريب الشطرنجي والأنشطة الثقافية، وتبادل الخبرات والكوادر الفنية والإدارية، وإطلاق مبادرات تسويقية وإعلامية مشتركة على مستوى دولي.

كما تنص الاتفاقية على تبادل المدربين والحكام والخبراء، وتنظيم ورش تدريبية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في تعليم الشطرنج، إلى جانب تنفيذ برامج تنمية ذاتية وورش عمل باللغة الإنجليزية.

وتمتدّ الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُدار من خلال منسقين من الجانبين لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة. كما شدّد الطرفان على التزامهما بالعمل بروح الشراكة والتعاون لتطوير المشهد الشطرنجي في كلا البلدين.