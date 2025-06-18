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الرياضة

«التنس» يعتمد تقرير النصف الأول من الموسم

«التنس» يعتمد تقرير النصف الأول من الموسم
18 يونيو 2025 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد التنس تقرير النصف الأول من الموسم، الذي شهد تحقيق مكاسب فنية وإدارية جديدة في نقلة نوعية لخططه للعام 2025، وبما يعكس الجهود المبذولة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ومنها في استكشاف اللاعبين وتطوير محكمي المباريات، وتحقيق زيادة بارزة في تنظيم البطولات المحلية والدولية، مما عزز التعاون المشترك مع الاتحادين الآسيوي والدولي للتنس، بإقامة 350 بطولة بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة.
وجاء في واجهة الإنجازات المتحققة تنظيم اتحاد التنس بطولتي آسيا للتنس تحت أعمار 14 و16 سنة، واللتين أقيمتا في أكاديمية راكيتش في جبل علي، في دبي.
ووصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، منح بطولة الحبتور الدولية التي أقيمت في ديسمبر 2024، النجمة التعريفية من قبل الاتحاد الدولي، باعتبارها إحدى أفضل البطولات على مستوى العالم حسب تصويتات اللاعبات المشاركات، بأنه إنجاز مميز لرياضة التنس الإماراتية، وتابع: إن تنظيم عدد كبير من البطولات المحلية في مختلف الأعمار وبلغت 350 بطولة، بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة وبزيادة عن بطولات العام الماضي، تعد مكسباً مهماً، وكذلك تنظيم 3 بطولات في فئتي الشباب في دبي والفجيرة وبطولتين للماسترز، ومعبراً عن اعتزازه للتعاون المشترك مع اللجان المنظمة للبطولات الدولية التي نظمت في أبوظبي ودبي وغيرها.
وأكد المرزوقي أن الاتحاد يسعى إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة «البيكل بول» خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم بطولات محلية ودولية، بالتزامن مع رفع معدل ممارسة رياضة التنس، وثمن جهود أكاديميات التنس التي تعمل تحت مظلته، لدورها الإيجابي في إنجاح أنشطته الرياضية.

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