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الرياضة

كفيتوفا إلى «ويمبلدون» للتنس بـ «دعوة»

كفيتوفا إلى «ويمبلدون» للتنس بـ «دعوة»
18 يونيو 2025 15:11

لندن (د ب أ)

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تعود بيترا كفيتوفا للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما حصلت اللاعبة الفائزة بلقب البطولة في 2011 و2014 على بطاقة دعوة «وايلد كارد»، اليوم، للمشاركة في نسخة هذا العام.
وكانت آخر مرة شاركت فيها كفيتوفا في بطولة ويمبلدون، التي تقام على الملاعب العشبية في 2023.
وكانت كفيتوفا أنجبت طفلها الأول خلال بطولة ويمبلدون، التي أقيمت العام الماضي، وعادت كفيتوفا لجولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في أوستن، تكساس، بعد غياب 17 شهراً عن الملاعب وتحتل حالياً المركز 572 في التصنيف العالمي.
وكانت التشيكية كفيتوفا هي اللاعبة الوحيدة غير البريطانية التي تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في الأدوار الرئيسية بمنافسات الفردي اليوم.
ومن بين الـ7 لاعبات الأخريات اللاتي حصلن على بطاقات دعوة للمشاركة في فردي السيدات هن البريطانية هيذر واتسون، وهاريت دارت وجودي بوراج، فيما كان دان إيفانز من بين 7 لاعبين بريطانيين حصلوا على بطاقة دعوة للمشاركة في الدور الرئيسي بفردي الرجال.

التنس
بطولة ويمبلدون للتنس
بيترا كفيتوفا
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