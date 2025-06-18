نفاد التذاكر.. الريال «نعم» وميسي «لا»!

علي معالي (أبوظبي)

نفدت جميع تذاكر مباريات ريال مدريد الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، رغم ارتفاع أسعارها، حيث يلعب الفريق الإسباني بالمجموعة الثامنة مع الهلال، وباتشوكا، وسالزبورج، وهي مجموعة تُعتبر سهلة بالنسبة للريال، تتراوح أسعار تذاكر مباراة الريال الافتتاحية ضد الهلال بملعب «هارد روك» في ميامي بين 268 و1126 دولاراً، باستثناء باقات كبار الشخصيات، ولا تزال جاذبية ريال مدريد تجعل التذاكر «مباعة»، حتى باقات كبار الشخصيات التي بيعت بأسعار تتراوح بين 15 و35 ألف دولار، نفدت أيضاً بسعر 15 ألف دولار.

هذا سعر تذكرة مرتفع جداً مقارنة بمباراة بين ريال مدريد ومنافس ليس من كبار الأندية العالمية، في الوقت نفسه، تم تخفيض سعر مباراة إنتر ميامي مع ميسي قرب موعدها، حيث بلغ 20 دولاراً فقط، ولكن لا يزال هناك الكثير من التذاكر المتبقية.

في المباراتين المتبقيتين، سيواجه الفريق الملكي الإسباني نادي باتشوكا المكسيكي، وتتراوح أسعار التذاكر بين 101 دولار، و535 دولاراً، كما نفدت تذاكر المباراة النهائية في دور المجموعات ضد سالزبورج.

وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بيعت حتى الآن قرابة مليون ونصف المليون تذكرة لكأس العالم للأندية، إلا أن عدد المتفرجين في كل مباراة يختلف اختلافاً كبيراً، يتراوح عدد المتفرجين في كل مباراة بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، حيث تجاوز 80 ألف متفرج، بينما تجاوز 3 آلاف متفرج في مباراة أولسان ضد ماميلودي صن داونز.

حتى الآن، تجاوز العدد الإجمالي للمتفرجين القادمين إلى الملعب 433 ألف متفرج، أي بمعدل نحو 36 ألف شخص لكل مباراة.