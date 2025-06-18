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الرياضة

برشلونة يتعاقد مع حارس «الغريم»!

برشلونة يتعاقد مع حارس «الغريم»!
18 يونيو 2025 16:41

برشلونة (رويترز)

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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم، تعاقده مع خوان جارسيا حارس غريمه المحلي إسبانيول لست سنوات، بعدما دفع الشرط الجزائي.
وقال إسبانيول إنه تم تفعيل الشرط الجزائي في عقد جارسيا، البالغ 25 مليون يورو (28.75 مليون دولار) لينهي الحارس مسيرته في النادي الذي لعب له منذ أن كان في 15 عاماً من عمره.
كما نشر الحارس الدولي الإسباني مقطع فيديو يودع فيه الجماهير.
وأنقذ جارسيا (24 عاماً) 146 محاولة ليتفوق على أي حارس آخر في موسم 2024-2025 بالدوري الإسباني، كما كان واحداً من اثنين فقط لعبا كل دقائق الموسم إلى جانب حارس خيتافي ديفيد سوريا.
وسيشعل جارسيا المنافسة على مركز حراسة المرمى مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي غاب عن معظم الموسم بسبب جراحة في الركبة.
وبينما تصدر برشلونة الترتيب، احتل إسبانيول المركز الرابع عشر وخسر على أرضه وخارجها أمام فريق المدرب هانسي فليك.

برشلونة
إسبانيول
مارك أندري تير شتيجن
الدوري الإسباني
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