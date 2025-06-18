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الرياضة

«الوزاري الآسيوي» لمكافحة المنشطات يختتم أعماله بدبي

«الوزاري الآسيوي» لمكافحة المنشطات يختتم أعماله بدبي
18 يونيو 2025 19:02


دبي (وام)
اختتمت اليوم في دبي أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات، والذي استضافته الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، وبمشاركة ممثلين عن 33 دولة، من بينهم 10 وزراء معنيين.
وشهد اليوم الختامي عدداً من الجلسات المغلقة، أبرزها جلسة خاصة حول تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالة العالمية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، تم خلالها استعراض مذكرة التفاهم التي قدمها ديريك تشي، مساعد مدير وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في حكومة سنغافورة.
كما تم استعراض الجدول الزمني لمدونة مكافحة المنشطات العالمية ومعاييرها الدولية لعام 2027، والمراحل الأساسية لاعتمادها، كما ناقش المشاركون الدور العالمي للوكالة في مراقبة تنفيذ المدونة، والاستعدادات الفنية والتشريعية الخاصة باعتماد النسخة الجديدة للمدونة والمعايير الدولية المصاحبة لها.
من جهتها، أكدت الدكتورة رفيعة محمد العويس، نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن من أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل الخبرات في مجالات الكشف عن المنشطات، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات المعنية.
وأشارت العويس إلى أن الوكالة الوطنية ماضية في جهودها لتوسيع التعاون الخارجي، عبر استراتيجية فعالة.
وأضافت أن الوكالة أجرت أكثر من 700 فحص للمنشطات خلال عام 2024، في بطولات محلية وخارجية، داخل المنافسات وخارجها، ما يعكس التزامها بتكريس مفهوم «الرياضة النظيفة»، والتعاون المستمر مع الاتحادات والهيئات الرياضية داخل الدولة وخارجها.

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