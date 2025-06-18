«الحديريات» تحتضن مركزاً عالمياً جديداً لرياضة التنس



أبوظبي (الاتحاد)



افتتح مركز موراتوجلو العالمي للتنس أبوابه في أبوظبي، ضمن «القرية الرياضية 321» التي تديرها «مدن» في جزيرة الحديريات، وتساهم هذه الخطوة في ترسيخ المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، بالتزامن مع العمل على تمكين الشباب وتطوير المشهد الرياضي في الدولة.

ويمثل افتتاح المركز محطة جديدة في مسيرة التوسع العالمي لشبكة مراكز التنس الفاخرة التي أسسها باتريك موراتوجلو، المدرب السابق لأسطورة التنس سيرينا ويليامز والمدرب الحالي لنعومي أوساكا، الحائزة لقب بطولات الـ«جراند سلام» لأربع مرات.

يوفر مركز موراتوجلو للتنس في جزيرة الحديريات تجربة رياضية عالمية المستوى، تجمع بين برامج التدريب للأداء العالي، والمرافق المتطورة والمتكاملة، والبيئة التدريبية الراقية التي تم إعدادها لتتناسب مع احتياجات اللاعبين من مختلف المستويات، ويتولى إدارة المركز الجديد برام داين، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انضم إلى فريق موراتوجلو منذ عام 2021، ويحرص على تقديم تجارب متميزة داخل الملعب وخارجه، مع التركيز على دعم ورعاية المواهب الشابة.

يضم المركز ستة ملاعب تنس تم إنشاؤها وفق المعايير العالمية المعتمدة، ومصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي للتنس، ويوفر المركز خدمة حجز الملاعب حسب الاستخدام، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية الفردية والجماعية، وبرنامج متكامل لتدريب الناشئين، إلى جانب معسكرات تدريبية مخصصة للناشئين والكبار على حد سواء، مع الحرص على تقديم تجربة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل لاعب على حدة.

وقال ديباك جاين، الرئيس التنفيذي لدى شركة «مدن كوميونتيز»: «يشاركنا باتريك موراتوجلو الالتزام بأعلى معايير التميز، وهو ما يمثل امتداداً لرؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ موقع جزيرة الحديريات على خريطة الرياضة العالمية، كما تعكس الثقة التي نتمتع بها في (القرية الرياضية 321) و(مدن) في تطوير مرافق رياضية وفق أفضل المعايير العالمية، وافتتاح مركز موراتوجلو للتنس يمثل إضافة نوعية تسهم في استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات والمستويات ضمن بيئة تدريبية مزودة بباقة متكاملة من أحدث المرافق والخدمات ضمن جزيرة الحديريات».

من جانبه، قال باتريك موراتوجلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمراكز موراتوجلو للتنس: «ينسجم افتتاح مركزنا الجديد ضمن جزيرة الحديريات مع استراتيجيتنا طويلة الأمد، التي نسعى من خلالها إلى نقل منهجيتنا التدريبية المعتمدة عالمياً إلى أرقى الوجهات في العالم، مما يعزز حضور علامتنا التجارية على خريطة التنس الدولية، وتحتضن (القرية الرياضية 321) مرافق متكاملة للرياضة وأنماط الحياة العصرية، مما يجعل منها خياراً مثالياً لإطلاق مركزنا الجديد».

ويقدم مركز موراتوجلو للتنس في جزيرة الحديريات وجهة تدريبية متطورة في الدولة، مما يوفر فرصاً جديدة ومتميزة للاعبي التنس من مختلف المستويات، بدءاً من الهواة، مروراً بالناشئين، ووصولاً إلى نخبة الرياضيين الباحثين عن تجربة تدريبية رفيعة المستوى، ويأتي افتتاح المركز في أبوظبي امتداداً للنجاحات التي حققتها مراكز موراتوجلو حول العالم، بما في ذلك دبي، القاهرة (مصر)، كوستا نافارينو (اليونان)، كوستا سميرالدا (إيطاليا)، بكين (الصين)، بالي (إندونيسيا)، جوادالاخارا (المكسيك)، إلى جانب عدد من أبرز الوجهات الرياضية في الولايات المتحدة الأميركية.